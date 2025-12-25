  1. В Україні

Кабмін призначив Короленка тимчасовим виконувачем обов’язків голови Держлікслужби

13:54, 25 грудня 2025
Посаду тимчасово очолить заступник Володимир Короленко у зв’язку з відстороненням Романа Ісаєнка.
Кабінет Міністрів поклав виконання обов’язків голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками на заступника голови служби Володимира Короленка.

Відповідне розпорядження №1479-р уряд ухвалив у зв’язку з відстороненням голови Держлікслужби Романа Ісаєнка від виконання повноважень.

Короленко виконуватиме обов’язки голови служби на час відсторонення Ісаєнка.

Кабінет Міністрів України призначення

