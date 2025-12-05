Даниил Гетманцев заявил, что максимальная пенсия в Украине больше минимальной в 635 раз

Даниил Гетманцев подчеркнул, что такой пропасти между богатыми и бедными нет ни в одной другой стране мира.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член депутатской фракции партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что максимальная пенсия «больше минимальной в 635 раз». Об этом он сказал в интервью «Украинскому радио».

«Такой пропасти, которая свидетельствует, собственно, о разрыве в нашей стране между богатыми и бедными, нет ни в одной другой стране мира.

Поэтому, безусловно, эти формулы необходимо менять, их просто нужно сделать честными — и все, резерв для этого есть. И это даже не детенизация, это рост Пенсионного фонда. В этом году Пенсионный фонд заработал на 80 миллиардов больше, и эти деньги почему-то отправляются на погашение задолженности по «клановым пенсиям», по спецпенсиям, а не на повышение тех пенсий, которые должны были бы быть повышены даже с учетом инфляции», — сказал он.

