  1. В Украине

Даниил Гетманцев заявил, что максимальная пенсия в Украине больше минимальной в 635 раз

12:20, 5 декабря 2025
Даниил Гетманцев подчеркнул, что такой пропасти между богатыми и бедными нет ни в одной другой стране мира.
Даниил Гетманцев заявил, что максимальная пенсия в Украине больше минимальной в 635 раз
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член депутатской фракции партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что максимальная пенсия «больше минимальной в 635 раз». Об этом он сказал в интервью «Украинскому радио».

«Такой пропасти, которая свидетельствует, собственно, о разрыве в нашей стране между богатыми и бедными, нет ни в одной другой стране мира.

Поэтому, безусловно, эти формулы необходимо менять, их просто нужно сделать честными — и все, резерв для этого есть. И это даже не детенизация, это рост Пенсионного фонда. В этом году Пенсионный фонд заработал на 80 миллиардов больше, и эти деньги почему-то отправляются на погашение задолженности по «клановым пенсиям», по спецпенсиям, а не на повышение тех пенсий, которые должны были бы быть повышены даже с учетом инфляции», — сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как подать исковое заявление в Украине: простые шаги для защиты своих прав

Граждане имеют право самостоятельно обращаться в суд без обязательного участия юриста или адвоката.

Рада включила в повестку дня скандальный законопроект об охоте: в перечень охотничьих животных добавляют барсука

Резонансный законопроект об охоте возвращается: барсуки, тепловизоры и специальная конфискация

В проекте нового Уголовного кодекса давление на суд и вмешательство в электронные судебные системы признаны преступлениями

Авторы проекта нового Уголовного кодекса предлагают установить уголовную ответственность за вынесение произвольного судебного решения.

Рада готовит изменения в законодательство для имплементации Стамбульской конвенции в образовании и подготовке специалистов

Парламент предлагает изменения для подготовки специалистов в сфере противодействия насилию по стандартам Стамбульской конвенции.

До 17 тысяч гривен штрафа: в Верховной Раде хотят наказывать должностных лиц за игнорирование вызовов парламента

Изменения в КУоАП могут комплексно решить проблему неэффективного парламентского контроля, которая годами усложняет взаимодействие депутатов с должностными лицами.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]