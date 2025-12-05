Более 7 миллионов пенсионеров в Украине живут за чертой бедности, — Даниил Гетманцев

Даниил Гетманцев подчеркнул, что ключевой проблемой солидарной системы пенсионной системы является то, что она является несправедливой, так же несправедливой является и индексация пенсии.

Фото: finclub.net

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член депутатской фракции партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что более 7 миллионов пенсионеров в Украине живут за чертой бедности. Об этом он сказал в интервью «Украинскому радио».

«У нас есть более 7 миллионов пенсионеров из 10,5 миллионов, которые сегодня живут за чертой бедности», — сказал он.

По его словам, ключевой проблемой солидарной системы пенсионной системы является то, что она по своей сути несправедлива, так же несправедлива и индексация пенсии.

«Индексация осуществляется ежегодно, даже при войне, но в соответствии с теми правилами, которые еще были утверждены с 2018 года», — заявил нардеп.

Он подчеркнул, что недостаток этой системы заключается в том, что «индексируют не саму пенсию, которую получает человек, а индексируют зарплатную базу, из которой когда-то делался расчет этой пенсии».

«Логики в этом никакой нет. Собственно, даже если говорить об индексации, например, не самой пенсии, а зарплаты, то индексировали бы хотя бы ту зарплату, которую получал человек, которая является базой для расчета пенсии. Но нет, индексируют базовый показатель с 2018 года. И, собственно, это приводит даже к определенным парадоксам. Если средняя зарплата, из которой человеку назначили пенсию, выше индексированного базового показателя, пенсия не индексируется вообще. А там, где индексация проводится, повышение катастрофически отстает от реальности», — заявил нардеп.

По его словам, в 2025 году разрыв между реальной зарплатой и той, к которой применяется формула, достигает 49%.

«В результате пенсия уменьшается вдвое, и человек с 35 годами стажа и реальной средней заработной платой в 2025 году должен был бы получать 7 тысяч гривен пенсии, а реально получает 3119 гривен. То есть разница 55,4%. Это, собственно, катастрофа, потому что на самом деле это означает, что человек не получает качество жизни, которое он должен был бы получать, даже учитывая состояние наших публичных финансов, состояние нашего бюджета, даже учитывая и войну. Но получается так, что у нас есть катастрофическая пропасть. С одной стороны, мы обманываем людей формулой, такой нечестной, при назначении им пенсии, а с другой стороны — мы платим катастрофически высокие пенсии так называемые «клановые пенсии», спецпенсии. Я имею в виду не все спецпенсии, то есть, безусловно, не шахтерские пенсии, я имею в виду прокурорские, правоохранительные пенсии, судебные пенсии.

Обратите внимание, максимальная пенсия больше минимальной в 635 раз. Такой пропасти, которая свидетельствует, собственно, о разрыве в нашей стране между богатыми и бедными, нет ни в одной другой стране мира.

Поэтому, безусловно, эти формулы необходимо менять, их просто нужно сделать честными — и все, резерв для этого есть. И это даже не детенизация, это прирост Пенсионного фонда. В этом году Пенсионный фонд заработал на 80 миллиардов больше, и эти деньги почему-то отправляются на погашение задолженности по «клановым пенсиям», по спецпенсиям, а не на повышение тех пенсий, которые должны были бы быть повышены даже с учетом инфляции», — сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.