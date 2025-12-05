Понад 7 мільйонів пенсіонерів в Україні живуть за межею бідності, — Данило Гетманцев

Данило Гетманцев підкреслив, що ключовою проблемою солідарної системи пенсійної системи є те що вона є несправедливою, так саме є несправедливою і індикація пенсії.

Фото: finclub.net

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, член депутатської фракції партії «Слуга народу» Данило Гетманцев заявив, що понад 7 мільйонів пенсіонерів в Україні живуть за межею бідності. Про це він сказав в інтерв’ю «Українському радіо».

«Ми маємо понад 7 мільйонів пенсіонерів з 10,5 мільйонів, які живуть сьогодні за межею бідності», - сказав він.

За його словами, ключовою проблемою солідарної системи пенсійної системи є те що вона за своєю сутністю є несправедливою, так саме є несправедливою і індикація пенсії.

«Індикація здійснюється щороку по при війну, але відповідно до тих правил, які ще були затверджені з 2018 року», - заявив нардеп.

Він підкреслив, що недолік цієї системи полягає у том, що «індексують не саму пенсію, яку отримує людина, а індексують зарплатну базу, з якої колись робили розрахунок цієї пенсії».

«Логіки у цьому жодної нема. Власне, навіть якщо говорити про індексацію, наприклад, не самої пенсії, а зарплати, то індексували б хоча б ту зарплату, яку отримувала людина, яка є базою для розрахунку пенсії. Але ні, індексують базовий показник з 2018 року. І, власне, це призводить до навіть певних парадоксів. Якщо середня зарплата, з якої людині призначили пенсію, вища за індексований базовий показник, пенсія не індексуєтеся взагалі. А там де впровадилася індексація, підвищення катастрофічно відстає від реальності», - заявив нардер.

За його словами, у 2025 році розрив між реальною зарплатою і тією, щодо якої застосовується формула, сягає 49%.

«В результаті пенсію знижується вдвічі і людина з 35 роками стажу і реальною середньою заробітною платнею в 2025 році мала б отримувати 7 тисяч гривень пенсії, а реально отримує 3119 гривень. Тобто, різниця 55,4 %. Це власне катастрофа, бо насправді це означає, що людина не отримує якість життя ту, яку вона мала б отримувати, навіть, враховуючі стан наших публічних фінансів, стан нашого бюджету, навіть, враховуючі і війну. Але, виходить так, що ми маємо катастрофічну прірву. З одного боку, ми обманюємо людей формулою, такою не чесною, при призначенні їм пенсії, а з іншого боку – ми платимо катастрофічно високі пенсії для, так звані «кланові пенсії», спецпенсії. Я маю на увазі не всі спецпесії, тобто не шахтарські, безперечно, пенсії, я маю на увазі пенсії прокурорські, правоохоронні пенсії, суддівські пенсії.

Звернуть увагу, максимальна пенсія більше ніж мінімальна у 635 разів. Такої прірви, яка свідчить, власне, про розрив в нашій країні між багатими і бідними, немає в жодній іншій країні світу.

Тому, безперечно, ці формули потрібно необхідно змінювати, їх просто треба зробити чесними, і все, резерв для цього є. І це, навіть, не детінізація, це простій Пенсійного фонду. Цього року Пенсійний фонд заробив на 80 мільярдів більше, і ці гроші, чомусь відправляються на погашення заборгованості по «клановим пенсіям», по спецпенсіям, а не на підвищення тих пенсій, які мали б підвищитися навіть з урахуванням інфляції», - сказав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.