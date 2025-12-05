  1. В Україні

Данило Гетманцев заявив, що максимальна пенсія в Україні більше ніж мінімальна у 635 разів

12:20, 5 грудня 2025
Данило Гетманцев підкреслив, що такої прірви між багатими і бідними немає в жодній іншій країні світу.
Данило Гетманцев заявив, що максимальна пенсія в Україні більше ніж мінімальна у 635 разів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, член депутатської фракції партії «Слуга народу» Данило Гетманцев заявив, що максимальна пенсія «більше ніж мінімальна у 635 разів». Про це він сказав в інтерв’ю «Українському радіо».

«Такої прірви, яка свідчить, власне, про розрив в нашій країні між багатими і бідними, немає в жодній іншій країні світу.

Тому, безперечно, ці формули потрібно необхідно змінювати, їх просто треба зробити чесними, і все, резерв для цього є. І це, навіть, не детінізація, це простій Пенсійного фонду. Цього року Пенсійний фонд заробив на 80 мільярдів більше, і ці гроші, чомусь відправляються на погашення заборгованості по «клановим пенсіям», по спецпенсіям, а не на підвищення тих пенсій, які мали б підвищитися навіть з урахуванням інфляції», - сказав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як подати позовну заяву в Україні: прості кроки для захисту своїх прав

Громадяни мають право самостійно звертатися до суду без обов’язкового залучення юриста чи адвоката.

Рада включила в порядок денний скандальний законопроект про полювання: у перелік мисливських тварин додають борсука

Резонансний законопроект про полювання повертається: борсуки, тепловізори та спеціальна конфіскація стануть предметом турботи нардепів

У проекті нового Кримінального кодексу тиск на суд та втручання в електронні судові системи визнані злочинами

Автори проекту  нового Кримінального кодексу пропонують  встановити  кримінальну відповідальність за ухвалення свавільного судового  рішення

Рада готує зміни до законодавства для імплементації Стамбульської конвенції в освіті та підготовці фахівців

Парламент пропонує зміни для підготовки спеціалістів у сфері протидії насильству за стандартами Стамбульської конвенції

До 17 тисяч гривень штрафу: у Верховній Раді хочуть карати посадовців за ігнорування викликів парламенту

Зміни КУпАП можуть комплексно вирішити проблему неефективного парламентського контролю, яка роками ускладнює взаємодію депутатів з посадовими особами.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]