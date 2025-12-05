Данило Гетманцев заявив, що максимальна пенсія в Україні більше ніж мінімальна у 635 разів

Данило Гетманцев підкреслив, що такої прірви між багатими і бідними немає в жодній іншій країні світу.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, член депутатської фракції партії «Слуга народу» Данило Гетманцев заявив, що максимальна пенсія «більше ніж мінімальна у 635 разів». Про це він сказав в інтерв’ю «Українському радіо».

«Такої прірви, яка свідчить, власне, про розрив в нашій країні між багатими і бідними, немає в жодній іншій країні світу.

Тому, безперечно, ці формули потрібно необхідно змінювати, їх просто треба зробити чесними, і все, резерв для цього є. І це, навіть, не детінізація, це простій Пенсійного фонду. Цього року Пенсійний фонд заробив на 80 мільярдів більше, і ці гроші, чомусь відправляються на погашення заборгованості по «клановим пенсіям», по спецпенсіям, а не на підвищення тих пенсій, які мали б підвищитися навіть з урахуванням інфляції», - сказав він.

