Рада готовит изменения в законодательство для имплементации Стамбульской конвенции в образовании и подготовке специалистов

08:00, 5 декабря 2025
Парламент предлагает изменения для подготовки специалистов в сфере противодействия насилию по стандартам Стамбульской конвенции.
Рада готовит изменения в законодательство для имплементации Стамбульской конвенции в образовании и подготовке специалистов
Верховная Рада собирается внести изменения в некоторые законодательные акты в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция) по вопросам образования и подготовки специалистов.

Документ касается вопросов образования и подготовки специалистов в сфере предотвращения насилия в отношении женщин и домашнего насилия в соответствии со стандартами и рекомендациями Стамбульской конвенции.

В пояснительной записке к законопроекту №14046 говорится, что его целью является приведение действующего законодательства Украины в области образования и подготовки специалистов в соответствие с положениями Стамбульской конвенции — международного документа, направленного на предотвращение насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Украина ратифицировала эту конвенцию 20 июня 2022 года, и в соответствии с Конституцией ратифицированные международные договоры становятся частью национального законодательства и требуют имплементации.

Сейчас в Украине действуют два основных закона в этой сфере: «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» 2005 года и «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» 2017 года.

Однако существующие положения не полностью соответствуют статьям 14 и 15 Стамбульской конвенции, которые регулируют вопросы образования и подготовки специалистов. Статья 14 предусматривает включение материалов о гендерном равенстве, нестереотипных ролях, ненасильственном решении конфликтов и правах пострадавших в учебные программы всех уровней, а статья 15 устанавливает обязательство государства обеспечивать надлежащую профессиональную подготовку специалистов, работающих с пострадавшими и правонарушителями.

Проект закона предлагает закрепить в законодательстве нормы Стамбульской конвенции, касающиеся образовательной сферы и вопросов подготовки специалистов, которые должны быть имплементированы в законодательство Украины.

Кроме того, законопроект предусматривает внесение изменений в законы о высшем и профессиональном предвысшем образовании для включения соответствующих материалов в учебные программы, что позволит формировать правильные ценности и мировоззрение будущих специалистов еще на этапе получения образования.

Согласно проекту постановления, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций должен доработать законопроект с учетом предложений и поправок субъектов права законодательной инициативы, а также предложений, изложенных в выводе Комитета от 19 ноября. После этого документ будет внесен на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении.

Верховная Рада Украины

Рада готовит изменения в законодательство для имплементации Стамбульской конвенции в образовании и подготовке специалистов

Парламент предлагает изменения для подготовки специалистов в сфере противодействия насилию по стандартам Стамбульской конвенции.

