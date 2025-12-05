Рада готує зміни до законодавства для імплементації Стамбульської конвенції в освіті та підготовці фахівців

Парламент пропонує зміни для підготовки спеціалістів у сфері протидії насильству за стандартами Стамбульської конвенції

Верховна Рада збирається внести зміни до деяких законодавчих актів у зв’язку із ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству й боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція) з питань освіти та підготовки спеціалістів.

Документ стосується питань освіти та підготовки спеціалістів у сфері запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству, відповідно до стандартів та рекомендацій Стамбульської конвенції.

У пояснювальній записці до законопроєкту №14046 йдеться, що його метою є приведення чинного законодавства України щодо освіти та підготовки спеціалістів у відповідність із положеннями Стамбульської конвенції — міжнародного документу, що спрямований на запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству.

Україна ратифікувала цю конвенцію 20 червня 2022 року, і відповідно до Конституції ратифіковані міжнародні договори стають частиною національного законодавства та потребують імплементації.

Зараз в Україні діють два основні закони у цій сфері: «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» 2005 р. та «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 2017 р..

Проте існуючі положення не повністю відповідають статтям 14 і 15 Стамбульської конвенції, які регулюють питання освіти та підготовки спеціалістів. Стаття 14 передбачає включення матеріалів про гендерну рівність, нестереотипні ролі, ненасильницьке вирішення конфліктів та права постраждалих до навчальних планів всіх рівнів, а стаття 15 встановлює зобов’язання держави забезпечувати належну професійну підготовку для фахівців, які працюють із постраждалими та кривдниками.

Проєкт закону пропонує закріпити у законодавстві норми Стамбульської конвенції, що стосуються освітньої сфери та питань підготовки спеціалістів, які належить імплементувати у законодавство України.

Крім того, законопроект передбачає внесення змін до законів про вищу та фахову передвищу освіту для включення відповідних матеріалів у навчальні програми, що дозволить формувати правильні цінності та світогляд майбутніх спеціалістів ще на етапі здобуття освіти.

Згідно з проектом постанови, Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій має доопрацювати законопроект з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, а також пропозицій, висловлених у висновку Комітету від 19 листопада. Після цього документ буде внесено на розгляд Верховної Ради у другому читанні.

