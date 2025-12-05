  1. В Украине

Минюст запускает бета-тестирование онлайн-регистрации общественных организаций в «Дії»

12:07, 5 декабря 2025
Началось бета-тестирование регистрации общественной организации по модельному уставу.
Минюст запускает бета-тестирование онлайн-регистрации общественных организаций в «Дії»
Министерство юстиции запускает бета-тестирование цифровой услуги на портале «Дія» — регистрации общественной организации по модельному уставу или перехода уже существующей ОО на такой формат деятельности.

В ведомстве отмечают, что благодаря сервису процесс создания организации сокращается до 30 минут вместо традиционных 18 дней и не требует участия регистратора или личного обращения в органы юстиции.

Что такое модельный устав

Модельный устав — это утвержденный Кабинетом Министров Украины унифицированный документ, который можно использовать как основу для деятельности общественной организации. При подаче заявки пользователь выбирает направления деятельности, органы управления, количество членов руководящего состава и другие необходимые атрибуты — без сложных юридических формулировок, только отмечая соответствующие параметры.

Это помогает минимизировать ошибки, упростить процесс создания ОО и обеспечить соответствие стандартам законодательства.

«Мы последовательно цифровизируем сервисы Минюста, делая их простыми и доступными онлайн. Онлайн-регистрация ОО за несколько минут — логическое продолжение сервисов, которые уже доказали свою эффективность, таких как онлайн-регистрация ФЛП и ООО. Это важный шаг к усилению потенциала гражданского общества и развитию человекоцентричных государственных сервисов», — отметила Ольга Рябуха, заместитель министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Как работает сервис

Процесс регистрации проходит полностью онлайн и включает:

авторизацию в приложении или на портале «Дія»;

заполнение и подписание электронной заявки всеми основателями;

автоматическое формирование заявления, устава, протокола учредительного собрания и структуры собственности.

Запись об организации появляется в Едином государственном реестре в течение нескольких минут, а выписка подготавливается до трех рабочих дней. Сразу в заявке можно подать запрос в налоговую службу на присвоение статуса неприбыльности.

Для регистрации ОО необходимо не менее двух основателей — граждан Украины с РНОКПП и УНЗР, которые подписывают документы своей квалифицированной электронной подписью (КЭП). Если среди основателей есть иностранцы или лица без РНОКПП и УНЗР, сейчас процедуру можно пройти только офлайн через территориальные органы Минюста.

Действующие общественные организации также могут перейти на деятельность по модельному уставу. Заявка подается в «Дії», а ее обработка длится до трех рабочих дней, поскольку предусматривает участие государственного регистратора. Решение поступает в кабинет пользователя на портале «Дія» и на электронную почту заявителя.

Присоединиться к бета-тестированию и воспользоваться новой электронной услугой можно уже сейчас на портале «Дія» по этой ссылке.

минюст Дия

