  1. В Україні

Мін’юст запускає бета-тестування онлайн-реєстрації громадських організацій у Дії

12:07, 5 грудня 2025
Розпочалося бета-тестування реєстрації громадської організації за модельним статутом.
Мін’юст запускає бета-тестування онлайн-реєстрації громадських організацій у Дії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції запускає бета-тестування цифрової послуги на порталі Дія — реєстрації громадської організації за модельним статутом або переходу вже існуючої ГО на такий формат діяльності.

У відомстві зазначають, що завдяки сервісу процес створення організації скорочується до 30 хвилин замість традиційних 18 днів та не потребує участі реєстратора чи особистого звернення до органів юстиції.

Що таке модельний статут

Модельний статут — це затверджений Кабінетом Міністрів України уніфікований документ, який можна використовувати як основу для діяльності громадської організації. Під час подання заявки користувач обирає напрями діяльності, органи управління, кількість членів керівного складу та інші необхідні атрибути — без складних юридичних формулювань, лише позначаючи відповідні параметри.

Це допомагає мінімізувати помилки, спростити процес створення ГО та забезпечити відповідність стандартам законодавства.

«Ми послідовно цифровізуємо сервіси Мін’юсту, роблячи їх простими та доступними онлайн. Онлайн-реєстрація ГО за кілька хвилин — логічне продовження сервісів, які вже показали свою ефективність, як-от онлайн-реєстрація ФОП і ТОВ. Це важливий крок до посилення спроможності громадянського суспільства та розвитку людиноцентричних державних сервісів», — зазначила Ольга Рябуха, заступниця Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Як працює сервіс

Процес реєстрації відбувається повністю онлайн та включає:

- авторизацію в застосунку чи на порталі Дія;

- заповнення та підпис електронної заявки всіма засновниками;

- автоматичне формування заяви, статуту, протоколу установчих зборів і структури власності.

Запис про організацію з'являється в Єдиному державному реєстрі протягом кількох хвилин, а виписка готується до трьох робочих днів. Одразу в заявці можна подати запит до податкової служби на присвоєння статусу неприбутковості.

Для реєстрації ГО необхідно щонайменше двоє засновників — громадян України з РНОКПП та УНЗР, які підписують документи своїм кваліфікаційним електронним підписом (КЕП). Якщо серед засновників є іноземці або особи без РНОКПП та УНЗР, наразі процедуру можна здійснити лише офлайн через територіальні органи Мін’юсту.

Чинні громадські організації також можуть перейти на діяльність за модельним статутом. Заявка подається в Дії, а її опрацювання триває до трьох робочих днів, оскільки передбачає участь державного реєстратора. Рішення надходить у кабінет користувача на порталі Дія та на електронну пошту заявника.

Долучитися до бета-тестування та скористатися новою електронною послугою можна вже зараз на порталі Дія за цим посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст Дія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як подати позовну заяву в Україні: прості кроки для захисту своїх прав

Громадяни мають право самостійно звертатися до суду без обов’язкового залучення юриста чи адвоката.

Рада включила в порядок денний скандальний законопроект про полювання: у перелік мисливських тварин додають борсука

Резонансний законопроект про полювання повертається: борсуки, тепловізори та спеціальна конфіскація стануть предметом турботи нардепів

У проекті нового Кримінального кодексу тиск на суд та втручання в електронні судові системи визнані злочинами

Автори проекту  нового Кримінального кодексу пропонують  встановити  кримінальну відповідальність за ухвалення свавільного судового  рішення

Рада готує зміни до законодавства для імплементації Стамбульської конвенції в освіті та підготовці фахівців

Парламент пропонує зміни для підготовки спеціалістів у сфері протидії насильству за стандартами Стамбульської конвенції

До 17 тисяч гривень штрафу: у Верховній Раді хочуть карати посадовців за ігнорування викликів парламенту

Зміни КУпАП можуть комплексно вирішити проблему неефективного парламентського контролю, яка роками ускладнює взаємодію депутатів з посадовими особами.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]