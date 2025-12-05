Мін’юст запускає бета-тестування онлайн-реєстрації громадських організацій у Дії

Розпочалося бета-тестування реєстрації громадської організації за модельним статутом.

Міністерство юстиції запускає бета-тестування цифрової послуги на порталі Дія — реєстрації громадської організації за модельним статутом або переходу вже існуючої ГО на такий формат діяльності.

У відомстві зазначають, що завдяки сервісу процес створення організації скорочується до 30 хвилин замість традиційних 18 днів та не потребує участі реєстратора чи особистого звернення до органів юстиції.

Що таке модельний статут

Модельний статут — це затверджений Кабінетом Міністрів України уніфікований документ, який можна використовувати як основу для діяльності громадської організації. Під час подання заявки користувач обирає напрями діяльності, органи управління, кількість членів керівного складу та інші необхідні атрибути — без складних юридичних формулювань, лише позначаючи відповідні параметри.

Це допомагає мінімізувати помилки, спростити процес створення ГО та забезпечити відповідність стандартам законодавства.

«Ми послідовно цифровізуємо сервіси Мін’юсту, роблячи їх простими та доступними онлайн. Онлайн-реєстрація ГО за кілька хвилин — логічне продовження сервісів, які вже показали свою ефективність, як-от онлайн-реєстрація ФОП і ТОВ. Це важливий крок до посилення спроможності громадянського суспільства та розвитку людиноцентричних державних сервісів», — зазначила Ольга Рябуха, заступниця Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Як працює сервіс

Процес реєстрації відбувається повністю онлайн та включає:

- авторизацію в застосунку чи на порталі Дія;

- заповнення та підпис електронної заявки всіма засновниками;

- автоматичне формування заяви, статуту, протоколу установчих зборів і структури власності.

Запис про організацію з'являється в Єдиному державному реєстрі протягом кількох хвилин, а виписка готується до трьох робочих днів. Одразу в заявці можна подати запит до податкової служби на присвоєння статусу неприбутковості.

Для реєстрації ГО необхідно щонайменше двоє засновників — громадян України з РНОКПП та УНЗР, які підписують документи своїм кваліфікаційним електронним підписом (КЕП). Якщо серед засновників є іноземці або особи без РНОКПП та УНЗР, наразі процедуру можна здійснити лише офлайн через територіальні органи Мін’юсту.

Чинні громадські організації також можуть перейти на діяльність за модельним статутом. Заявка подається в Дії, а її опрацювання триває до трьох робочих днів, оскільки передбачає участь державного реєстратора. Рішення надходить у кабінет користувача на порталі Дія та на електронну пошту заявника.

Долучитися до бета-тестування та скористатися новою електронною послугою можна вже зараз на порталі Дія за цим посиланням.

