ГНС объяснила, как в Электронном кабинете отменить согласие другим лицам на получение налоговой информации

Налогоплательщикам предоставляется право получить налоговую информацию о других налогоплательщиках по предварительно предоставленному согласию таких лиц.

Главное управление ГНС в Одесской области сообщило о возможности для плательщиков налогов предоставлять другим лицам доступ к своей налоговой информации через Электронный кабинет. Такой механизм предусмотрен Порядком функционирования Электронного кабинета, утвержденным приказом Министерства финансов № 637.

Как это работает

Согласно пункту 22 Порядка № 637, плательщики налогов могут получать информацию о других плательщиках только при наличии их предварительного согласия. Данные предоставляются в электронном виде.

Вход в частную часть Электронного кабинета осуществляется после прохождения пользователем электронной идентификации онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи, полученной у любого Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг, через Интегрированную систему электронной идентификации — id.gov.ua (MobileID и BankID), с помощью Дія Подписи или «облачной» квалифицированной электронной подписи.

Плательщики налогов (юридические лица), которые являются пользователями Электронного кабинета, могут в режиме «Согласие на передачу информации контрагенту» меню «Согласия на передачу информации» частной части Электронного кабинета предоставить плательщику налогов (контрагенту) Согласие и прекратить его действие. Самозанятые лица имеют возможность предоставить Согласие / прекратить действие Согласия в режиме «Согласие на передачу информации» меню «Настройки» частной части Электронного кабинета.

Согласие действует до тех пор, пока плательщик налогов, который его предоставил, не отменит его.

Как отозвать доступ

Чтобы прекратить действие согласия, достаточно: