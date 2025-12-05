  1. Законодательство

ГНС объяснила, как в Электронном кабинете отменить согласие другим лицам на получение налоговой информации

13:50, 5 декабря 2025
Налогоплательщикам предоставляется право получить налоговую информацию о других налогоплательщиках по предварительно предоставленному согласию таких лиц.
ГНС объяснила, как в Электронном кабинете отменить согласие другим лицам на получение налоговой информации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Одесской области сообщило о возможности для плательщиков налогов предоставлять другим лицам доступ к своей налоговой информации через Электронный кабинет. Такой механизм предусмотрен Порядком функционирования Электронного кабинета, утвержденным приказом Министерства финансов № 637.

Как это работает

Согласно пункту 22 Порядка № 637, плательщики налогов могут получать информацию о других плательщиках только при наличии их предварительного согласия. Данные предоставляются в электронном виде.

Вход в частную часть Электронного кабинета осуществляется после прохождения пользователем электронной идентификации онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи, полученной у любого Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг, через Интегрированную систему электронной идентификации — id.gov.ua (MobileID и BankID), с помощью Дія Подписи или «облачной» квалифицированной электронной подписи.

Плательщики налогов (юридические лица), которые являются пользователями Электронного кабинета, могут в режиме «Согласие на передачу информации контрагенту» меню «Согласия на передачу информации» частной части Электронного кабинета предоставить плательщику налогов (контрагенту) Согласие и прекратить его действие. Самозанятые лица имеют возможность предоставить Согласие / прекратить действие Согласия в режиме «Согласие на передачу информации» меню «Настройки» частной части Электронного кабинета.

Согласие действует до тех пор, пока плательщик налогов, который его предоставил, не отменит его.

Как отозвать доступ

Чтобы прекратить действие согласия, достаточно:

  1. нажать отметку «Х» в блоке данных, где указаны налоговый номер контрагента и перечень доступной ему информации;
  2. подтвердить действие, нажав «Да».
  3. Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

налоговая

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как подать исковое заявление в Украине: простые шаги для защиты своих прав

Граждане имеют право самостоятельно обращаться в суд без обязательного участия юриста или адвоката.

Рада включила в повестку дня скандальный законопроект об охоте: в перечень охотничьих животных добавляют барсука

Резонансный законопроект об охоте возвращается: барсуки, тепловизоры и специальная конфискация

В проекте нового Уголовного кодекса давление на суд и вмешательство в электронные судебные системы признаны преступлениями

Авторы проекта нового Уголовного кодекса предлагают установить уголовную ответственность за вынесение произвольного судебного решения.

Рада готовит изменения в законодательство для имплементации Стамбульской конвенции в образовании и подготовке специалистов

Парламент предлагает изменения для подготовки специалистов в сфере противодействия насилию по стандартам Стамбульской конвенции.

До 17 тысяч гривен штрафа: в Верховной Раде хотят наказывать должностных лиц за игнорирование вызовов парламента

Изменения в КУоАП могут комплексно решить проблему неэффективного парламентского контроля, которая годами усложняет взаимодействие депутатов с должностными лицами.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]