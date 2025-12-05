ДПС пояснила як у Електронному кабінеті відмінити згоду іншим особам на отримання податкової інформації

Платникам податків надається право отримати податкову інформацію про інших платників податків за попередньо наданою згодою таких осіб.

Головне управління ДПС в Одеській області повідомило про можливість платників податків надавати іншим особам доступ до своєї податкової інформації через Електронний кабінет. Такий механізм передбачено Порядком функціонування Електронного кабінету, затвердженим наказом Міністерства фінансів № 637.

Як це працює

Відповідно до пункту 22 Порядку № 637, платники податків можуть отримати інформацію про інших платників лише за їхньою попередньою згодою. Дані надаються в електронному вигляді.

Вхід до приватної частини Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою Дія Підпис або «хмарного» кваліфікованого електронного підпису.

Платники податків (юридичні особи), які є користувачами Електронного кабінету, мають можливість у режимі «Згода на передачу інформації контрагенту» меню «Згоди на передачу інформації» приватної частини Електронного кабінету надати платнику податків (контрагенту) Згоду та припинити її дію. Самозайняті особи мають можливість надати Згоду / припинити дію Згоди у режимі «Згода на передачу інформації» меню «Налаштування» приватної частини Електронного кабінету.

Згода діє доти, доки платник податків її не скасує.

Як відкликати доступ

Щоб припинити дію згоди, достатньо:

натиснути позначку «Х» у блоці з даними контрагента та переліком інформації, доступної йому; підтвердити дію, натиснувши «Так».

