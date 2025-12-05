В Стратегии нацбезопасности подчеркивается, что в основных интересах США — добиться как можно более скорого прекращения боевых действий в Украине.

Соединенные Штаты Америки обнародовали Стратегию национальной безопасности. Стратегия появилась на официальном сайте Белого дома.

«Дни, когда Соединенные Штаты поддерживали весь мировой порядок, словно Атлант, прошли. Среди наших многочисленных союзников и партнеров десятки состоятельных, развитых государств, которые должны взять на себя основную ответственность за свои регионы и внести значительно больший вклад в нашу общую оборону», — говорится в документе.

Также там подчеркивается, что стратегия позволит США эффективно противодействовать «враждебным и подрывным влияниям, одновременно избегая чрезмерной перегрузки и распыления внимания, которые ослабляли предыдущие усилия».

«Соединенные Штаты будут готовы помочь — потенциально через более благоприятные условия по торговым вопросам, обмен технологиями и оборонные закупки — тем странам, которые добровольно берут на себя большую ответственность за безопасность в своих регионах и согласовывают свои экспортные ограничения с американскими», — подчеркнули в стратегии.

Также в Стратегии упоминается Украина.

В документе подчеркивается, что в основных интересах США — добиться скорейшего прекращения боевых действий в Украине, чтобы стабилизировать европейские экономики, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны и восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией.

«Это также позволит начать послевоенное восстановление Украины, необходимое для ее выживания как жизнеспособного государства», — говорится там.

Кроме того, в Европе США намерены прилагать усилия, что она оставалась европейской, вернула себе уверенность в своей цивилизационной самодостаточности и отказалась от неудачной идеи удушения регулирующими органами. Отмечается, что это больше всего проявилось в отношениях Европы и России.

«В результате войны в Украине отношения между Европой и Россией серьезно ослаблены, и многие европейцы рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу. Управление отношениями Европы с Россией потребует значительного дипломатического участия США как для восстановления условий стратегической стабильности на евразийском континенте, так и для снижения риска конфликта между Россией и европейскими государствами. Важнейшим интересом Соединенных Штатов является скорейшее прекращение военных действий в Украине с целью стабилизации экономики европейских стран, предотвращения непреднамеренной эскалации или расширения войны и восстановления стратегической стабильности в отношениях с Россией, а также обеспечения возможности послевоенного восстановления Украины для ее выживания как жизнеспособного государства», — говорится в документе.

