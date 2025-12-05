У Стратегію нацбезпеки наголошується, що в основних інтересах США - домогтися якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні.

Сполучені Штати Америки оприлюднили Стратегію нацбезпеки. Стратегія зявилася на офіційному сайті Білого дому.

«Дні, коли Сполучені Штати підтримували весь світовий порядок, немов Атлант, минули. Серед наших численних союзників і партнерів є десятки заможних, розвинених держав, які повинні взяти на себе основну відповідальність за свої регіони та зробити значно більший внесок у нашу спільну оборону», - сказано у документі.

Також там підкреслюється, що стратегічна дозволить США ефективно протидіяти «ворожим і підривним впливам, водночас уникаючи надмірного перенавантаження та розпорошення уваги, що послаблювало попередні зусилля».

«Сполучені Штати будуть готові допомогти - потенційно через сприятливіші умови щодо торговельних питань, обмін технологіями та оборонні закупівлі - тим країнам, які добровільно беруть на себе більшу відповідальність за безпеку у своїх регіонах і узгоджують свої експортні обмеження з американськими», - підкреслили у стратегії.

Також у Стратегії згадується Україна.

У документі наголошується, що в основних інтересах США - домогтися якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні, щоб стабілізувати європейські економіки, запобігти ненавмисній ескалації чи розширенню війни та відновити стратегічну стабільність у відносинах із Росією.

«Це також дасть змогу розпочати післявоєнну відбудову України, необхідну для її виживання як життєздатної держави», - йдеться там.

Крім того, у Європі США мають намір докладати зусиль, що вона залишалася європейською, повернула собі впевненість у своїй цивілізаційній самодостатності та відмовилася від невдалої ідеї удушення регулюючими органами. Зазначається, що це найбільше виявилося у відносинах Європи та Росії.

