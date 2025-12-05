Дні, коли Сполучені Штати підтримували світовий порядок, закінчилися, — США оприлюднили Стратегію нацбезпеки
Сполучені Штати Америки оприлюднили Стратегію нацбезпеки. Стратегія зявилася на офіційному сайті Білого дому.
«Дні, коли Сполучені Штати підтримували весь світовий порядок, немов Атлант, минули. Серед наших численних союзників і партнерів є десятки заможних, розвинених держав, які повинні взяти на себе основну відповідальність за свої регіони та зробити значно більший внесок у нашу спільну оборону», - сказано у документі.
Також там підкреслюється, що стратегічна дозволить США ефективно протидіяти «ворожим і підривним впливам, водночас уникаючи надмірного перенавантаження та розпорошення уваги, що послаблювало попередні зусилля».
«Сполучені Штати будуть готові допомогти - потенційно через сприятливіші умови щодо торговельних питань, обмін технологіями та оборонні закупівлі - тим країнам, які добровільно беруть на себе більшу відповідальність за безпеку у своїх регіонах і узгоджують свої експортні обмеження з американськими», - підкреслили у стратегії.
Також у Стратегії згадується Україна.
У документі наголошується, що в основних інтересах США - домогтися якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні, щоб стабілізувати європейські економіки, запобігти ненавмисній ескалації чи розширенню війни та відновити стратегічну стабільність у відносинах із Росією.
«Це також дасть змогу розпочати післявоєнну відбудову України, необхідну для її виживання як життєздатної держави», - йдеться там.
Крім того, у Європі США мають намір докладати зусиль, що вона залишалася європейською, повернула собі впевненість у своїй цивілізаційній самодостатності та відмовилася від невдалої ідеї удушення регулюючими органами. Зазначається, що це найбільше виявилося у відносинах Європи та Росії.
«Внаслідок війни в Україні відносини між Європою та Росією серйозно ослаблені, і багато європейців розглядають Росію як екзистенційну загрозу. Управління відносинами Європи з Росією вимагатиме значної дипломатичної участі США як для відновлення умов стратегічної стабільності на євразійському континенті, так і для зниження ризику конфлікту між Росією та європейськими державами. Найважливішим інтересом Сполучених Штатів є якнайшвидше припинення військових дій в Україні з метою стабілізації економіки європейських країн, запобігання ненавмисній ескалації або розширенню війни та відновленню стратегічної стабільності у відносинах з Росією, а також забезпечення можливості післявоєнного відновлення України дл
