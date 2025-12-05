Анулювання реєстрації платника ПДВ — ключові правила та порядок

Для анулювання реєстрації платник подає до контролюючого органу за місцем перебування на обліку заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № 3-ПДВ.

Державна податкова служба нагадала ключові правила та порядок анулювання реєстрації платника ПДВ.

Порядок анулювання реєстрації платників ПДВ регулюється статтею 184 розділу V Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та розділом V Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233 (далі – Положення).

Згідно з пунктом 184.1 статті 184 розділу V Кодексу анулювання реєстрації платника ПДВ відбувається у разі якщо:

а) будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 розділу V Кодексу (1 000 000 млн грн), за умови сплати суми податкових зобов'язань у випадках, визначених цим розділом;

б) будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов'язань із ПДВ у випадках, визначених цим розділом;

в) будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ, реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати ПДВ;

г) особа, зареєстрована як платник ПДВ, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає контролюючому органу декларації з ПДВ та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту;

ґ) установчі документи будь-якої особи, зареєстрованої як платник ПДВ, визнані рішенням суду недійсними;

д) господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи – банкрута;

е) платник ПДВ ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб'єкта господарювання) або особу звільнено від сплати ПДВ чи її податкову реєстрацію анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду;

є) фізична особа, зареєстрована як платник ПДВ, померла, її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність;

з) припинено дію договору про спільну діяльність (далі – ДСД), договору управління майном (далі – ДУМ), угоди про розподіл продукції або закінчився строк, на який утворено особу, зареєстровану як платник ПДВ.

Анулювання реєстрації на підставі, визначеній у підпункті "а" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу здійснюється за заявою платника ПДВ, а на підставах, визначених у підпунктах "б" – "з" може здійснюватися за заявою платника ПДВ або за самостійним рішенням контролюючого органу.

Якщо щодо особи, зареєстрованої платником ПДВ, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, внесений запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи (крім перетворення) або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, або якщо до реєстру платників єдиного податку внесений запис про застосування спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, анулювання реєстрації проводиться контролюючим органом автоматично.

Для анулювання реєстрації платник подає до контролюючого органу за місцем перебування на обліку заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № 3-ПДВ (далі – заява № 3-ПДВ). Платники можуть подати заяву № 3-ПДВ технічними засобами електронних комунікацій в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" (J/F1310401).

Контролюючий орган протягом 10 календарних днів після надходження заяви № 3-ПДВ:

анулює реєстрацію особи як платника ПДВ, якщо встановить, що він відповідає вимогам пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу;

звертається з пропозицією надати нову заяву якщо у заяві № 3-ПДВ не зазначені обов'язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані, її не скріплено печаткою заявника (за наявності), не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису такої заяви від особи, яка прийняла рішення про анулювання реєстрації платником ПДВ;

звертається з пропозицією надати нову заяву після проведення розрахунків із бюджетом якщо платником ПДВ, яким подано заяву № 3-ПДВ у випадках, визначених підпунктами "а", "б" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, не проведено розрахунків із бюджетом за податковими зобов'язаннями останнього податкового періоду;

відмовляє в анулюванні реєстрації у разі відсутності законних підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ або якщо особа відповідає критеріям, згідно з якими реєстрація платником ПДВ є обов'язковою (надає платнику ПДВ вмотивовану письмову відмову в анулюванні реєстрації з поясненнями із зазначеного питання).

Якщо заява № 3-ПДВ подана до контролюючого органу в електронній формі, відмова в анулюванні реєстрації або пропозиція надати нову заяву про анулювання реєстрації викладається контролюючим органом в електронній формі та надсилається на адресу електронної пошти, з якої надійшла заява № 3-ПДВ.

Рішення про анулювання реєстрації за самостійним рішенням контролюючого органу приймаються за наявності відповідних підтвердних документів (відомостей), перелік яких визначено пунктом 5.5 розділу V Положення.

За наявності підтвердних документів (відомостей) контролюючий орган за місцем перебування на обліку платника ПДВ приймає рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ незалежно від здійснення контролюючим органом документальних та камеральних перевірок і їх результатів, а також обов'язку платника бути зареєстрованим та/або нараховувати чи сплачувати ПДВ відповідно до законодавства.

Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № 6-РПДВ (далі – Рішення № 6-РПДВ) складається у двох примірниках комісією, утвореною відповідно до розпорядження контролюючого органу, та підписується керівником (заступником керівника або уповноваженою особою) контролюючого органу.

Один примірник Рішення № 6-РПДВ протягом трьох робочих днів після дня анулювання реєстрації надсилається контролюючим органом особі, реєстрацію якої анульовано, за місцезнаходженням або місцем проживання такої особи або за наявності відомостей про комісію з припинення (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора такої особи – за місцезнаходженням комісії. Другий примірник Рішення № 6-РПДВ зберігається в контролюючому органі, який прийняв рішення про анулювання.

Інформація про анулювання реєстрації відображається в електронному кабінеті.

Рішення про анулювання може бути оскаржене в адміністративному порядку відповідно до вимог статті 56 Кодексу або до суду.

Анулювання реєстрації здійснюється на дату:

подання заяви платником ПДВ або прийняття рішення контролюючим органом про анулювання реєстрації;

зазначену в судовому рішенні;

припинення дії ДСД, ДУМ, угоди про розподіл продукції або закінчення строку, на який утворено особу, зареєстровану як платник ПДВ;

що передує дню втрати особою статусу платника ПДВ;

державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

При цьому датою анулювання реєстрації платника ПДВ визначається дата, що настала раніше.

З моменту анулювання реєстрації особи як платника ПДВ така особа позбавляється права на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту, складання податкових накладних.

