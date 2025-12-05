Аннулирование регистрации плательщика НДС — ключевые правила и порядок

Для аннулирования регистрации плательщик подает в контролирующий орган по месту учета заявление об аннулировании регистрации плательщика НДС по форме № 3-НДС.

Государственная налоговая служба напомнила ключевые правила и порядок аннулирования регистрации плательщика НДС.

Порядок аннулирования регистрации плательщиков НДС регулируется статьей 184 раздела V Налогового кодекса Украины (далее – Кодекс) и разделом V Положения о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 14.11.2014 № 1130, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 17.11.2014 за № 1456/26233 (далее – Положение).

Согласно пункту 184.1 статьи 184 раздела V Кодекса аннулирование регистрации плательщика НДС происходит в случае, если:

а) любое лицо, зарегистрированное как плательщик НДС в течение предыдущих 12 месяцев, подало заявление об аннулировании регистрации, если общая стоимость облагаемых товаров/услуг, предоставляемых таким лицом, за последние 12 календарных месяцев была меньше суммы, определенной статьей 181 раздела V Кодекса (1 000 000 млн грн), при условии уплаты суммы налоговых обязательств в случаях, определенных этим разделом;

б) любое лицо, зарегистрированное как плательщик НДС, приняло решение о прекращении и утвердило ликвидационный баланс, передаточный акт или распределительный баланс в соответствии с законодательством при условии уплаты суммы налоговых обязательств по НДС в случаях, определенных этим разделом;

в) любое лицо, зарегистрированное как плательщик НДС, регистрируется как плательщик единого налога, условие уплаты которого не предусматривает уплату НДС;

г) лицо, зарегистрированное как плательщик НДС, в течение 12 последовательных налоговых месяцев не подает контролирующему органу декларации по НДС и/или подает такую декларацию (налоговый расчет), которая (который) свидетельствует об отсутствии поставки/приобретения товаров/услуг, осуществленных с целью формирования налогового обязательства или налогового кредита;

ґ) учредительные документы любого лица, зарегистрированного как плательщик НДС, признаны решением суда недействительными;

д) хозяйственным судом вынесено определение о ликвидации юридического лица – банкрота;

е) плательщик НДС ликвидируется по решению суда (физическое лицо утрачивает статус субъекта хозяйствования) или лицо освобождено от уплаты НДС либо его налоговая регистрация аннулирована (отменена, признана недействительной) по решению суда;

є) физическое лицо, зарегистрированное как плательщик НДС, умерло, объявлено умершим, признано недееспособным или безвестно отсутствующим, ограничена его гражданская дееспособность;

з) прекращено действие договора о совместной деятельности (далее – ДСД), договора управления имуществом (далее – ДУИ), соглашения о распределении продукции или закончился срок, на который создано лицо, зарегистрированное как плательщик НДС.

Аннулирование регистрации на основании, определенном в подпункте «а» пункта 184.1 статьи 184 раздела V Кодекса, осуществляется по заявлению плательщика НДС, а на основаниях, определенных подпунктами «б» – «з», может осуществляться по заявлению плательщика НДС или по самостоятельному решению контролирующего органа.

Если в отношении лица, зарегистрированного плательщиком НДС, в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований внесена запись о государственной регистрации прекращения юридического лица (кроме преобразования) или предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя, или если в реестр плательщиков единого налога внесена запись о применении упрощенной системы налогообложения, не предусматривающей уплату НДС, аннулирование регистрации проводится контролирующим органом автоматически.

Для аннулирования регистрации плательщик подает в контролирующий орган по месту учета заявление об аннулировании регистрации плательщика НДС по форме № 3-НДС (далее – заявление № 3-НДС). Плательщики могут подать заявление № 3-НДС техническими средствами электронных коммуникаций в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» (J/F1310401).

Контролирующий орган в течение 10 календарных дней после поступления заявления № 3-НДС:

– аннулирует регистрацию лица как плательщика НДС, если установит, что оно соответствует требованиям пункта 184.1 статьи 184 раздела V Кодекса;

– обращается с предложением предоставить новое заявление, если в заявлении № 3-НДС не указаны обязательные реквизиты, предоставлены недостоверные или неполные данные, оно не скреплено печатью заявителя (при наличии), не подписано заявителем (для физических лиц), ответственным лицом заявителя (для юридических лиц) или лицом, имеющим документально подтвержденные полномочия на подпись такого заявления от лица, принявшего решение об аннулировании регистрации плательщиком НДС;

– обращается с предложением предоставить новое заявление после проведения расчетов с бюджетом, если плательщиком НДС, подавшим заявление № 3-НДС в случаях, определенных подпунктами «а», «б» пункта 184.1 статьи 184 раздела V Кодекса, не проведены расчеты с бюджетом по налоговым обязательствам последнего налогового периода;

– отказывает в аннулировании регистрации при отсутствии законных оснований для аннулирования регистрации плательщика НДС или если лицо отвечает критериям, согласно которым регистрация плательщиком НДС является обязательной (предоставляет плательщику НДС мотивированный письменный отказ в аннулировании регистрации с объяснениями по этому вопросу).

Если заявление № 3-НДС подано в электронном виде, отказ в аннулировании регистрации или предложение предоставить новое заявление излагается контролирующим органом в электронной форме и направляется на электронный адрес, с которого поступило заявление № 3-НДС.

Решение об аннулировании регистрации по самостоятельному решению контролирующего органа принимается при наличии соответствующих подтверждающих документов (сведений), перечень которых определен пунктом 5.5 раздела V Положения.

При наличии подтверждающих документов (сведений) контролирующий орган по месту учета плательщика НДС принимает решение об аннулировании регистрации плательщика НДС независимо от проведения документальных и камеральных проверок и их результатов, а также обязанности плательщика быть зарегистрированным и/или начислять или уплачивать НДС в соответствии с законодательством.

Решение об аннулировании регистрации плательщика НДС по форме № 6-РПНДС (далее – Решение № 6-РПНДС) составляется в двух экземплярах комиссией, созданной согласно распоряжению контролирующего органа, и подписывается руководителем (заместителем руководителя или уполномоченным лицом) контролирующего органа.

Один экземпляр Решения № 6-РПНДС в течение трех рабочих дней после дня аннулирования регистрации направляется контролирующим органом лицу, регистрацию которого аннулировано, по месту нахождения или месту проживания такого лица, а при наличии сведений о комиссии по прекращению (комиссии по реорганизации, ликвидационной комиссии) или ликвидаторе такого лица — по месту нахождения комиссии. Второй экземпляр хранится в контролирующем органе, принявшем решение об аннулировании.

Информация об аннулировании регистрации отображается в электронном кабинете.

Решение об аннулировании может быть обжаловано в административном порядке согласно требованиям статьи 56 Кодекса или в суд.

Аннулирование регистрации осуществляется на дату:

– подачи заявления плательщиком НДС или принятия решения контролирующим органом об аннулировании регистрации;

– указанную в судебном решении;

– прекращения действия ДСД, ДУИ, соглашения о распределении продукции или окончания срока, на который создано лицо, зарегистрированное как плательщик НДС;

– предшествующую дню утраты лицом статуса плательщика НДС;

– государственной регистрации прекращения юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя.

При этом датой аннулирования регистрации плательщика НДС считается дата, наступившая ранее.

С момента аннулирования регистрации лица как плательщика НДС такое лицо лишается права на отнесение сумм НДС в налоговый кредит, составление налоговых накладных.

