  1. В Україні

Масштабні перевірки університетів і коледжів — відраховано майже 50 тисяч студентів старше 25 років

14:26, 5 грудня 2025
В Україні масово відраховують студентів, які намагалися уникнути мобілізації.
Масштабні перевірки університетів і коледжів — відраховано майже 50 тисяч студентів старше 25 років
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні близько 50 тисяч студентів віком від 25 років було відраховано з університетів та коледжів за результатами перевірок. Про це заявив голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак в інтерв’ю ZN.UA.

Він зазначив, що після початку повномасштабної війни різко зросла кількість студентів віком 25+. Якщо до 2022 року їх стабільно було близько 30 тисяч, то за останні три роки їхня кількість збільшилася до приблизно 230 тисяч.

За його словами, «і впродовж 2022–2025 років цей показник утримується на цьому ж рівні з незначними коливаннями». Аналіз, який провела ДСЯО, охопив усі рівні освіти — від фахової передвищої до аспірантури — і підтвердив, що різкий приріст стався саме після лютого 2022 року.

У службі припускають, що частина нових студентів намагається уникнути мобілізації. «Для тих, хто вступає, щоб уникнути призову, важливі три речі: щоб було легко вступити й навчатися, і все це — недорого», — зазначає Гурак.

Він наголошує, що серед таких вступників не користуються попитом медичні та юридичні спеціальності: «По-перше, для вступу на ці напрями потрібно мати щонайменше 150 балів НМТ. По-друге, оплата за навчання дуже висока. І навчатися там нелегко».

У результаті проведених перевірок ДСЯО відрахувала близько 50 тисяч студентів віком 25+, які вступили з порушенням законодавства. Ця кількість, за словами Гурака, не є остаточною.

Правоохоронці вже відкрили вісім кримінальних проваджень щодо посадовців закладів освіти, а також затримали деканів і ректорів окремих університетів. ДСЯО подала Міністерству освіти доповідні про анулювання ліцензій двох закладів. Саме МОН наразі готує близько 20 перевірок щодо виявлених порушень.

Попри масштабні відрахування, загальна ситуація в системі не змінилася: «понад 200 тисяч студентів віком старше 25 років досі залишаються в системі освіти. І кожної вступної кампанії їхні лави поповнюються», — підсумував Гурак.

Раніше у МОН розповіли, як виявляють студентів, які вступили до вишу задля уникнення мобілізації. Факт того, чи студент дійсно навчається, чи лише вступив до вишу для уникнення мобілізації, перевіряється дуже просто. Для цього потрібно запитати його одногрупників. Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мобілізація відстрочка військовозобов'язаний університет студенти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховному Суді проходить круглий стіл «Взаємодія судової влади та медіа» – текстова трансляція

Судді, медіа і правники обговорюють підходи до висвітлення стану здійснення правосуддя.

Як подати позовну заяву в Україні: прості кроки для захисту своїх прав

Громадяни мають право самостійно звертатися до суду без обов’язкового залучення юриста чи адвоката.

Рада включила в порядок денний скандальний законопроект про полювання: у перелік мисливських тварин додають борсука

Резонансний законопроект про полювання повертається: борсуки, тепловізори та спеціальна конфіскація стануть предметом турботи нардепів

У проекті нового Кримінального кодексу тиск на суд та втручання в електронні судові системи визнані злочинами

Автори проекту  нового Кримінального кодексу пропонують  встановити  кримінальну відповідальність за ухвалення свавільного судового  рішення

Рада готує зміни до законодавства для імплементації Стамбульської конвенції в освіті та підготовці фахівців

Парламент пропонує зміни для підготовки спеціалістів у сфері протидії насильству за стандартами Стамбульської конвенції

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]