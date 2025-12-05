В Украине массово отчисляют студентов, которые пытались избежать мобилизации.

В Украине около 50 тысяч студентов в возрасте от 25 лет были отчислены из университетов и колледжей по результатам проверок. Об этом заявил глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак в интервью ZN.UA.

Он отметил, что после начала полномасштабной войны резко выросло количество студентов 25+. Если до 2022 года их стабильно было около 30 тысяч, то за последние три года их число увеличилось примерно до 230 тысяч.

По его словам, «и в течение 2022–2025 годов этот показатель удерживается на этом же уровне с незначительными колебаниями». Анализ, который провела ГСОО, охватил все уровни образования — от профессионального передвысшего до аспирантуры — и подтвердил, что резкий рост произошел именно после февраля 2022 года.

В службе предполагают, что часть новых студентов пытается избежать мобилизации. «Для тех, кто поступает, чтобы избежать призыва, важны три вещи: чтобы было легко поступить и учиться, и все это — недорого», — отмечает Гурак.

Он подчеркивает, что среди таких абитуриентов не пользуются спросом медицинские и юридические специальности: «Во-первых, для поступления на эти направления нужно иметь как минимум 150 баллов НМТ. Во-вторых, оплата за обучение очень высокая. И учиться там нелегко».

В результате проведенных проверок ГСОО отчислила около 50 тысяч студентов в возрасте 25+, которые поступили с нарушением законодательства. Это количество, по словам Гурака, не является окончательным.

Правоохранители уже открыли восемь уголовных производств в отношении должностных лиц учебных заведений, а также задержали деканов и ректоров отдельных университетов. ГСОО подала в Министерство образования докладные о аннулировании лицензий двух заведений. Само МОН сейчас готовит около 20 проверок по выявленным нарушениям.

Несмотря на масштабные отчисления, общая ситуация в системе не изменилась: «более 200 тысяч студентов в возрасте старше 25 лет до сих пор остаются в системе образования. И каждую вступительную кампанию их ряды пополняются», — подвел итог Гурак.

Ранее в МОН рассказали, как обнаруживают студентов, которые поступили в вуз во избежание мобилизации. Факт того, действительно ли студент учится, или только поступил в вуз во избежание мобилизации, проверяется очень просто. Для этого нужно спросить его одногруппников. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

