«Чи бачили одногрупники?» — у МОН розповіли, як виявляють студентів, які вступили до вишу задля уникнення мобілізації

Факт того, чи студент дійсно навчається, чи лише вступив до вишу для уникнення мобілізації, перевіряється дуже просто. Для цього потрібно запитати його одногрупників. Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко в ефірі «Ми—Україна».
«Можна просто запитати, чи бачили інші студенти свого одногрупника. Відповідь знаходиться моментально», — зазначив посадовець.
За словами Трофименка, у таких випадках активно працює Державна служба якості освіти, яка виїжджає на місця та перевіряє факти навчання.
«Це робиться дуже легко: або студент дійсно навчається, або ні. Ми постійно працюємо, попереджаємо і всіма можливими методами боремося з такими проявами», — додав він.
Заступник міністра також підкреслив, що випадків фіктивного навчання небагато, однак усі вони перебувають під постійним моніторингом.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.