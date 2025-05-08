Уряд вніс зміни щодо порядку продовження відстрочки від призову і направлення на ВЛК

Кабмін врегулював питання «автоматичності» продовження відстрочки, умови направлення на ВЛК та змінив перелік документів для багатодітних і доглядачів.

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Кабмін вніс низку суттєвих змін до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою від 16 травня 2024 р. №560.

«Судово-юридична газета» проаналізувала, що вони означають для військовозобов’язаних.

Вручені паперові повістки потраплять до реєстру «Оберіг»

Так, відомості про вручення військовозобов’язаному або резервісту повістки на бланку вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Тобто, дані про вручення паперової повістки будуть вносити до Реєстру «Оберіг», що, вочевидь, прискорить ТЦК можливості накладати штрафи та ініціювати блокування рахунків порушникам.

«Автоматичність» продовження відстрочки

У п. 60 виключається загальне положення про «автоматичність» продовження відстрочки у разі продовження строку проведення мобілізації (наразі абзац 10 п. 60 передбачає, що у разі продовження строку проведення мобілізації відстрочка військовозобов’язаному продовжується автоматично, але не більш як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку).

Натомість пункт 60 доповнено наступними нормами.

Відстрочка від призову, надана (оформлена) відповідно до пунктів 57 – 58-1 цього Порядку, у разі продовження строку проведення мобілізації продовжується районним (міським) ТЦК без повторного надання військовозобов’язаним документів, що підтверджують право на відстрочку, за наявності у нього законних підстав на відстрочку (відповідно до раніше поданих військовозобов’язаним документів для оформлення відстрочки) на строк, установлений Указом про продовження строку проведення мобілізації, але не більш як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави для відстрочки, шляхом внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформації про зміну дати закінчення дії відстрочки.

Отже, у теорії, військовозобов’язаний не має нести повторно документи до ТЦК.

Відстрочка, надана (оформлена) відповідно до пункту 59 цього Порядку, у разі продовження строку проведення мобілізації продовжується за допомогою застосування електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з іншими державними реєстрами або базами (банками) даних на строк, установлений Указом про продовження строку проведення мобілізації, але не більш як до настання обставин, за яких військовозобов’язаний втрачає законні підстави для відстрочки.

Отже, якщо відстрочка була оформлена шляхом запиту військовозобов’язаного через електронний кабінет у Резерв+ на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів, які надають йому право на відстрочку (наприклад, Пенсійного фонду), то вона продовжується автоматично шляхом обміну інформацією між реєстром «Оберіг» та іншими реєстрами.

Відстрочка для студентів відомчих закладів освіти

Уточнено, що здобувачі освіти, які навчаються за державним замовленням у закладах освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС, Мін’юсту, Національної поліції, ДСНС для отримання відстрочки подають до районного (міського) ТЦК довідку про здобувача освіти за формою згідно з додатком 9, видану закладом освіти із специфічними умовами навчання.

Таким чином, додали також заклади освіти Мін’юсту та Нацполу.

Направлення на ВЛК

Внесені зміни щодо направлення на ВЛК, які, в основному, стосуються тих осіб, які раніше були визнані обмежено придатними. Нагадаємо, що військовозобовʼязані, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними, мають обов’язково повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Крайній термін проходження ВЛК – 5 червня 2025 року включно.

Отже, у постанові від 6 травня №519 уточнено, що військовозобов’язані, які звернулися до районного (міського) ТЦК із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, крім тих, що були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на строк від 6 до 12 місяців відповідно до висновку ВЛК, у разі закінчення строку дії довідки (постанови) ВЛК – за винятком тих, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю.

Змінено абзац 3 пункту 63 Порядку.

Так, до змін він передбачав, що військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов’язані приймаються на військову службу за контрактом або самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

Після змін буде передбачено, що військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов’язані приймаються на військову службу за контрактом, або були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби (за винятком тих, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю), або самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

Відповідно вносяться зміни до п. 69, який наразі передбачає, що особи, які не проходили медичний огляд або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби, направляються на ВЛК.

Він буде передбачати, що особи, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби, або які були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби (за винятком тих, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю) направляються на військово-лікарську комісію.

Також вносяться зміни до п. 74, який наразі передбачає, що військовозобов’язаним та резервістам, які підлягають призову, за рішенням керівника районного (міського) ТЦК видається направлення на ВЛК для проходження медогляду, сформоване за допомогою Реєстру «Оберіг», і направлення, сформоване за допомогою Реєстру «Оберіг», надсилається в електронний кабінет Резерв+ з урахуванням вимог пункту 74-3 цього Порядку.

Замість цього буде передбачено, що військовозобов’язаним та резервістам, які підлягають призову, в тому числі ті, які були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби (за винятком тих, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю), за рішенням керівника ТЦК видаються направлення на ВЛК для проходження медогляду, сформовані відповідно до пункту 74-1 цього Порядку.

Направлення на ВЛК для проходження медичного огляду, сформоване відповідно до пунктів 74-1 та 74-3 цього Порядку, повинно містити таку інформацію: реєстраційний номер та дату направлення, ПІБ, дату народження, мету та дату початку медичного огляду ВЛК, назву установи (закладу охорони здоров’я) та її поштову адресу. За бажанням військовозобов’язаних та резервістів такі направлення надсилаються в Резерв+.

Перелік документів на відстрочку для багатодітних та доглядачів

Також внесені зміни до переліку документів, що підтверджують право на відстрочку для жінок та чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за 3 місяці.

Нагадаємо, до змін вони повинні були надати:

свідоцтво про народження дітей (трьох і більше) із зазначенням батьківства військовозобов’язаного та один із документів:

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю (батьком) дітей (трьох і більше) або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір’ю), або рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з тим із батьків, який є військовозобов’язаним, або письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні, або рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов’язаного відповідно до положень статті 315ЦПК, а також договір про сплату аліментів на дитину.

Після змін перелік документів на відстрочку для цієї категорії буде наступним:

свідоцтво про народження кожної дитини із зазначенням батьківства військовозобов’язаного та (або) рішення суду про встановлення факту перебування дитини (дітей) на утриманні військовозобов’язаного (за наявності), інші документи, на підставі яких у військовозобов’язаного виник обов’язок утримувати падчерку, пасинка до досягнення ними 18 років відповідно до статті 268 Сімейного кодексу України (за наявності), та один з таких документів:

свідоцтво про шлюб з матір’ю (батьком) дітей (трьох і більше);

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір’ю), що є військовозобов’язаним;

рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання дітей з батьком (матір’ю), що є військовозобов’язаним;

письмовий договір між батьками про те, з ким з батьків будуть проживати діти, та про участь другого з батьків у їх вихованні;

свідоцтво про шлюб з матір’ю (батьком) дітей (трьох і більше) та документи, які свідчать про відсутність у малолітніх, неповнолітніх падчерки, пасинка матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер або про те, що такі особи не можуть з поважних причин надавати їм належне утримання (свідоцтво про смерть); витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин; рішення суду про визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим; вирок суду, за яким особа відбуває покарання у місцях позбавлення волі; висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я чи витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, якщо зазначені мати, батько, дід, баба, повнолітні брати та сестри самі потребують постійного догляду; рішення суду про позбавлення батьківських прав матері, батька);

інформація з Єдиного реєстру боржників про відсутність в Реєстрі відомостей про військовозобов’язаного за категорією стягнення (характером зобов’язання) «стягнення аліментів» з датою формування такої інформації не пізніше ніж за п’ять днів до дня подання заяви про надання відстрочки.

Крім того, внесені зміни до переліку документів, які повинні надати для отримання відстрочки доглядачі (пункт 9).

Так, для особи, яка зайнята постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю, крім документів, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження дитини, або свідоцтво про народження особи, яка здійснює постійний догляд), потрібно буде надати також документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою постійного догляду (додаток 8).

Автор: Наталя Мамченко

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