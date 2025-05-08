Правительство внесло изменения в порядок продления отсрочки от призыва и направления на ВЛК

Кабмин урегулировал вопросы «автоматичности» продления отсрочки, условия направления на ВЛК и изменил перечень документов для многодетных и лиц, осуществляющих уход.

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Кабмин внес ряд существенных изменений в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлением от 16 мая 2024 года №560.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, что они означают для военнообязанных.

Врученные бумажные повестки попадут в реестр «Оберег»

Так, сведения о вручении военнообязанному или резервисту повестки на бланке вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. То есть данные о вручении бумажной повестки будут вноситься в Реестр «Оберег», что, очевидно, ускорит возможности ТЦК налагать штрафы и инициировать блокировку счетов нарушителям.

«Автоматичность» продления отсрочки

В пункте 60 исключается общее положение об «автоматичности» продления отсрочки в случае продления срока проведения мобилизации (на данный момент абзац 10 пункта 60 предусматривает, что в случае продления срока проведения мобилизации отсрочка военнообязанному продлевается автоматически, но не более чем до наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания для отсрочки).

Вместо этого пункт 60 дополнен следующими нормами.

Отсрочка от призыва, предоставленная (оформленная) в соответствии с пунктами 57 – 58-1 этого Порядка, в случае продления срока проведения мобилизации продлевается районным (городским) ТЦК без повторного предоставления военнообязанным документов, подтверждающих право на отсрочку, при наличии у него законных оснований для отсрочки (в соответствии с ранее поданными военнообязанным документами для оформления отсрочки) на срок, установленный Указом о продлении срока проведения мобилизации, но не более чем до наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания для отсрочки, путем внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов информации об изменении даты окончания действия отсрочки.

Таким образом, в теории, военнообязанный не должен повторно нести документы в ТЦК.

Отсрочка, предоставленная (оформленная) в соответствии с пунктом 59 этого Порядка, в случае продления срока проведения мобилизации продлевается с помощью применения электронной информационной взаимодействия Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с другими государственными реестрами или базами (банками) данных на срок, установленный Указом о продлении срока проведения мобилизации, но не более чем до наступления обстоятельств, при которых военнообязанный теряет законные основания для отсрочки.

Таким образом, если отсрочка была оформлена путем запроса военнообязанного через электронный кабинет в Резерв+ на основании данных, полученных из других государственных реестров, которые предоставляют ему право на отсрочку (например, Пенсионного фонда), то она продлевается автоматически путем обмена информацией между реестром «Оберег» и другими реестрами.

Отсрочка для студентов ведомственных учреждений образования

Уточнено, что соискатели образования, которые учатся по государственному заказу в учреждениях образования с специфическими условиями обучения, относящихся к сфере управления МВД, Минюста, Национальной полиции, ГСЧС, для получения отсрочки подают в районный (городской) ТЦК справку о соискателе образования по форме согласно приложению 9, выданную учреждением образования с специфическими условиями обучения.

Таким образом, добавлены также учреждения образования Минюста и Нацполиции.

Направление на ВЛК

Внесены изменения относительно направления на ВЛК, которые, в основном, касаются тех лиц, которые ранее были признаны ограниченно годными. Напомним, что военнообязанные, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными, должны обязательно повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК). Крайний срок прохождения ВЛК – 5 июня 2025 года включительно.

Итак, в постановлении от 6 мая №519 уточнено, что военнообязанные, которые обратились в районный (городской) ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения годности к военной службе, кроме тех, что были ранее признаны ограниченно годными или временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок от 6 до 12 месяцев в соответствии с заключением ВЛК, в случае окончания срока действия справки (постановления) ВЛК – за исключением тех, которые признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью.

Изменен абзац 3 пункта 63 Порядка.

Так, до изменений он предусматривал, что военнообязанные, у которых срок действия отсрочки не истек, на медицинский осмотр не направляются, кроме случаев, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту или самостоятельно изъявили желание пройти медицинский осмотр.

После изменений будет предусмотрено, что военнообязанные, у которых срок действия отсрочки не истек, на медицинский осмотр не направляются, кроме случаев, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту, или были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медицинский осмотр с целью определения их годности к военной службе (за исключением тех, которые признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью), или самостоятельно изъявили желание пройти медицинский осмотр.

Соответственно вносятся изменения в пункт 69, который на данный момент предусматривает, что лица, которые не проходили медицинский осмотр или у которых истек срок действия решения (постановления) о годности к военной службе, направляются на ВЛК.

Он будет предусматривать, что лица, которые не проходили медицинский осмотр, или у которых истек срок действия решения (постановления) о годности к военной службе, или которые были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медицинский осмотр с целью определения их годности к военной службе (за исключением тех, которые признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью) направляются на военно-врачебную комиссию.

Также вносятся изменения в пункт 74, который на данный момент предусматривает, что военнообязанным и резервистам, которые подлежат призыву, по решению руководителя районного (городского) ТЦК выдается направление на ВЛК для прохождения медосмотра, сформированное с помощью Реестра «Оберег», и направление, сформированное с помощью Реестра «Оберег», направляется в электронный кабинет Резерв+ с учетом требований пункта 74-3 этого Порядка.

Вместо этого будет предусмотрено, что военнообязанным и резервистам, которые подлежат призыву, в том числе тем, которые были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медицинский осмотр с целью определения их годности к военной службе (за исключением тех, которые признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью), по решению руководителя ТЦК выдаются направления на ВЛК для прохождения медосмотра, сформированные в соответствии с пунктом 74-1 этого Порядка.

Направление на ВЛК для прохождения медицинского осмотра, сформированное в соответствии с пунктами 74-1 и 74-3 этого Порядка, должно содержать следующую информацию: регистрационный номер и дату направления, ФИО, дату рождения, цель и дату начала медицинского осмотра ВЛК, название учреждения (учреждения здравоохранения) и его почтовый адрес. По желанию военнообязанных и резервистов такие направления направляются в Резерв+.

Перечень документов на отсрочку для многодетных и лиц, осуществляющих уход

Также внесены изменения в перечень документов, подтверждающих право на отсрочку для женщин и мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за 3 месяца.

Напоминаем, до изменений они должны были предоставить:

свидетельство о рождении детей (трех и более) с указанием родительства военнообязанного и один из документов:

свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей (трех и более) или решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью), или решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с тем из родителей, который является военнообязанным, или письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго из родителей в их воспитании, или решение суда об установлении факта нахождения ребенка на содержании военнообязанного в соответствии с положениями статьи 315 ГПК, а также договор об уплате алиментов на ребенка.

После изменений перечень документов на отсрочку для этой категории будет следующим:

свидетельство о рождении каждого ребенка с указанием родительства военнообязанного и (или) решение суда об установлении факта нахождения ребенка (детей) на содержании военнообязанного (при наличии), другие документы, на основании которых у военнообязанного возникла обязанность содержать падчерицу, пасынка до достижения ими 18 лет в соответствии со статьей 268 Семейного кодекса Украины (при наличии), и один из следующих документов:

свидетельство о браке с матерью (отцом) детей (трех и более);

решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью), являющимся военнообязанным;

решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом (матерью), являющимся военнообязанным;

письменный договор между родителями о том, с кем из родителей будут проживать дети, и об участии второго из родителей в их воспитании;

свидетельство о браке с матерью (отцом) детей (трех и более) и документы, свидетельствующие об отсутствии у малолетних, несовершеннолетних падчерицы, пасынка матери, отца, деда, бабки, совершеннолетних братьев и сестер или о том, что такие лица не могут по уважительным причинам предоставлять им надлежащее содержание (свидетельство о смерти); выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах; решение суда о признании безвестно отсутствующим или объявлении умершим; приговор суда, по которому лицо отбывает наказание в местах лишения свободы; заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультационной комиссии учреждения здравоохранения или выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, если указанные мать, отец, дед, бабка, совершеннолетние братья и сестры сами нуждаются в постоянном уходе; решение суда о лишении родительских прав матери, отца);

информация из Единого реестра должников об отсутствии в Реестре сведений о военнообязанном по категории взыскания (характеру обязательства) «взыскание алиментов» с датой формирования такой информации не позднее чем за пять дней до дня подачи заявления о предоставлении отсрочки.

Кроме того, внесены изменения в перечень документов, которые должны предоставить для получения отсрочки лица, осуществляющие уход (пункт 9).

Так, для лица, которое занято постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью, кроме документов, подтверждающих родственные связи (свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка, или свидетельство о рождении лица, осуществляющего постоянный уход), нужно будет предоставить также документы о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или акт об установлении факта осуществления лицом постоянного ухода (приложение 8).

Автор: Наталя Мамченко

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