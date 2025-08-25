Президент Польши наложил вето на закон о соцвыплатах для неработающих украинцев

Соцвыплаты и медпомощь для украинцев в Польше заблокированы президентом.

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект, который предусматривал социальные выплаты и бесплатное медицинское обслуживание для неработающих граждан Украины. Об этом сообщило польское издание Interia Wydarzenia.

«Я считаю, что мы должны достичь здесь определенной формы социальной справедливости. Поляков в их собственной стране следует ставить по крайней мере наравне с нашими гостями из Украины. Это для меня является фундаментальным, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде», – заявил Навроцкий, объясняя свое решение.

Он предложил альтернативный законопроект, который будет включать новые правила предоставления гражданства. В частности, Навроцкий выступает за увеличение срока, необходимого для получения гражданства, с трех до десяти лет. Кроме того, президент предложил ужесточить наказание за незаконное пересечение границы.

