Президент Польщі ветував закон про соцвиплати для непрацюючих українців

17:37, 25 серпня 2025
Соцвиплати та меддопомога для українців у Польщі заблоковані президентом.
Президент Польщі Кароль Навроцький ветував законопроект, який передбачав соціальні виплати та безкоштовне медичне обслуговування для непрацюючих громадян України. Про це повідомило польське видання Interia Wydarzenia.

«Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної форми соціальної справедливості. Поляків у їхній власній країні слід ставити принаймні нарівні з нашими гостями з України. Це для мене є фундаментальним, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді», – заявив Навроцький, пояснюючи своє рішення.

Він запропонував альтернативний законопроект, який включатиме нові правила надання громадянства. Зокрема, Навроцький виступає за збільшення терміну, необхідного для отримання громадянства, з трьох до десяти років. Крім того, президент запропонував посилити покарання за незаконний перетин кордону.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Зеленський призначив Євгенія Хмару начальником Центру спеціальних операцій «А» СБУ

Раніше Євгеній Хмара займав посаду начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ.

Судді судів першої інстанції в Україні отримують 105-107 тисяч гривень на місяць — ДСА

У Державній судовій адміністрації порахували середній розмір суддівської винагороди в місцевих судах.

У Верховній Раді пропонують спростити призначення на посади прокурорів окружних прокуратур з числа не прокурорів

Особу, яка не обіймала посаду прокурора до липня 2025 року, можна буде призначити не лише прокурором Офісу Генерального прокурора чи обласної прокуратури, але й до окружної прокуратури – законопроект.

Кабмін уточнив обов’язок звітування командирів через Армія+: службова інформація через веб-портал не передається

Раніше уряд доручив забезпечити щоденне подання командирами звітів про ураження ворога з використанням засобів порталу Армія+, однак тепер вніс зміни до цієї постанови, уточнивши, що службова інформація не передається.

Кабмін «розсекретив» постанову про Резерв+ та об’єднав Армія+ та Резерв+ в єдиний веб-портал

Також постановою Кабміну про веб-портал врегульовано порядок обміну інформацією між реєстрами стосовно призовників та військовозобов’язаних, зокрема, з реєстром платників податків, системою охорони здоров’я, реєстром актів цивільного стану та іншими.

