Президент Польщі ветував закон про соцвиплати для непрацюючих українців

Соцвиплати та меддопомога для українців у Польщі заблоковані президентом.

Президент Польщі Кароль Навроцький ветував законопроект, який передбачав соціальні виплати та безкоштовне медичне обслуговування для непрацюючих громадян України. Про це повідомило польське видання Interia Wydarzenia.

«Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної форми соціальної справедливості. Поляків у їхній власній країні слід ставити принаймні нарівні з нашими гостями з України. Це для мене є фундаментальним, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді», – заявив Навроцький, пояснюючи своє рішення.

Він запропонував альтернативний законопроект, який включатиме нові правила надання громадянства. Зокрема, Навроцький виступає за збільшення терміну, необхідного для отримання громадянства, з трьох до десяти років. Крім того, президент запропонував посилити покарання за незаконний перетин кордону.

