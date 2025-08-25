Практика судов
Германия будет выделять Украине по 9 млрд евро ежегодно, – вице-канцлер Клингбейль

17:19, 25 августа 2025
Германия обязалась финансировать Украину.
Германия будет выделять Украине по 9 млрд евро ежегодно, – вице-канцлер Клингбейль
Германия обязалась предоставлять Украине финансовую поддержку в размере 9 млрд евро ежегодно в течение ближайших лет. Об этом заявил вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбейль во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Как министр финансов, я подчеркнул, и это также было согласовано Федеральным правительством, что мы обязуемся поддерживать Украину в ближайшие годы, тратя 9 миллиардов евро ежегодно», – отметил Клингбейль.

Он также обсудил с министром финансов Украины Сергеем Марченко возможности продолжения и расширения поддержки Украины.

