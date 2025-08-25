Німеччина виділятиме Україні по 9 млрд євро щороку, – віце-канцлер Клінгбейль

Німеччина зобов’язалася фінансувати Україну.

Німеччина зобов’язалася надавати Україні фінансову підтримку в розмірі 9 млрд євро щорічно протягом найближчих років. Про це заявив віце-канцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбейль під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

«Як міністр фінансів, я наголосив, і це також було погоджено Федеральним урядом, що ми зобов'язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щорічно», – зазначив Клінгбейль.

Він також обговорив із міністром фінансів України Сергієм Марченком можливості продовження та розширення підтримки України.

