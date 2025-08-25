В Киеве резко возросла заболеваемость COVID-19 – более 1100 случаев за неделю

Количество новых случаев увеличилось почти вдвое.

В период с 18 по 24 августа 2025 года в Киеве зафиксировано 1121 новый случай заболевания коронавирусом, что на 418 человек больше, чем за предыдущую неделю (703 случая). В то же время общий уровень заболеваемости остается в 2,2 раза ниже, чем в августе 2024 года. Об этом сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики заболеваний.

По данным медиков, рост заболеваемости составил почти 1,6 раза. Из общего количества больных 933 – взрослые (по сравнению с 632 за предыдущий период), 188 – дети (против 71). В реанимационных отделениях находятся шесть взрослых, трое из которых – лица старше 65 лет.

Как известно, в Украине зафиксированы новые варианты коронавируса Nimbus и Stratus.

В Минздраве сообщили симптомы вариантов коронавируса Nimbus и Stratus.

