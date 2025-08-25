Практика судов
  1. В Украине

В Киеве резко возросла заболеваемость COVID-19 – более 1100 случаев за неделю

16:53, 25 августа 2025
Количество новых случаев увеличилось почти вдвое.
В Киеве резко возросла заболеваемость COVID-19 – более 1100 случаев за неделю
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В период с 18 по 24 августа 2025 года в Киеве зафиксировано 1121 новый случай заболевания коронавирусом, что на 418 человек больше, чем за предыдущую неделю (703 случая). В то же время общий уровень заболеваемости остается в 2,2 раза ниже, чем в августе 2024 года. Об этом сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики заболеваний.

По данным медиков, рост заболеваемости составил почти 1,6 раза. Из общего количества больных 933 – взрослые (по сравнению с 632 за предыдущий период), 188 – дети (против 71). В реанимационных отделениях находятся шесть взрослых, трое из которых – лица старше 65 лет.

Как известно, в Украине зафиксированы новые варианты коронавируса Nimbus и Stratus.

В Минздраве сообщили симптомы вариантов коронавируса Nimbus и Stratus.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций «А» СБУ

Ранее Евгений Хмара занимал должность начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов СБУ.

Судьи судов первой инстанции в Украине получают 105-107 тысяч гривен в месяц — ГСА

В Государственной судебной администрации посчитали средний размер судейского вознаграждения в местных судах.

В Верховной Раде предлагают упростить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур для лиц, не имеющих прокурорского опыта

Лицо, которое не занимало должность прокурора до июля 2025 года, можно будет назначить не только прокурором Офиса Генерального прокурора или областной прокуратуры, но и окружной прокуратуры — законопроект.

Кабмин уточнил обязанность командиров отчитываться через Армия+: служебная информация через веб-портал не передается

Ранее правительство поручило обеспечить ежедневную подачу командирами отчетов о поражении врага с использованием средств портала Армия+, однако теперь внесло изменения в это постановление, уточнив, что служебная информация не передается.

Кабмин «рассекретил» постановление о Резерв+ и объединил Армия+ и Резерв+ в единый веб-портал

Также постановлением Кабмина о веб-портале урегулирован порядок обмена информацией между реестрами относительно призывников и военнообязанных, в частности, с реестром налогоплательщиков, системой здравоохранения, реестром актов гражданского состояния и другими.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова