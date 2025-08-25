У Києві різко зросла захворюваність на COVID-19 – понад 1100 випадків за тиждень

Кількість нових випадків збільшилася майже вдвічі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У період із 18 по 24 серпня 2025 року в Києві зафіксовано 1121 новий випадок захворювання на коронавірус, що на 418 осіб більше, ніж за попередній тиждень (703 випадки). Водночас загальний рівень захворюваності залишається у 2,2 раза нижчим, ніж у серпні 2024 року. Про це повідомили в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними медиків, зростання захворюваності склало майже 1,6 раза. Із загальної кількості хворих 933 – дорослі (порівняно з 632 за попередній період), 188 – діти (проти 71). У реанімаційних відділеннях перебувають шестеро дорослих, троє з яких – особи старше 65 років.

Як відомо, в Україні зафіксовано нові варіанти коронавірусу Nimbus і Stratus.

У МОЗ повідомили симптоми варіантів коронавірусу Nimbus і Stratus.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.