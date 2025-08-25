Практика судов
Сам ушел и еще троих прихватил – в Закарпатье задержали четырех нарушителей границы

18:48, 25 августа 2025
На украинско-словацкой границе задержаны организатор и три человека.
На украинско-словацкой границе пограничники задержали четырех граждан Украины призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу. Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Движение неизвестных лиц на окраине Ужгорода в направлении государственной границы зафиксировали камеры видеонаблюдения, а их передвижение отследили с помощью беспилотника. Для задержания нарушителей немедленно выслали группу реагирования отдела пограничной службы «Ужгород». Во время попытки побега пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов, остановив группу в нескольких сотнях метров от границы.

Оперативники установили, что один из задержанных был организатором незаконной переправки. Мужчина, хорошо ориентируясь на местности вблизи границы, предложил свои «услуги» за денежное вознаграждение. Работая на стройке во Львовской области, он рассказывал коллегам и знакомым о возможности пересечения границы за плату от $500 до $5000, которую должны были заплатить после успешной переправки. Таким образом он нашел трех желающих из Киевской, Ровенской и Винницкой областей. Организатор доставил их на такси максимально близко к границе, после чего группа отправилась пешком, пока не была задержана.

Организатору грозит ответственность по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Трое других будут привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы).

