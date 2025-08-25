Практика судів
  1. В Україні

Сам пішов і ще трьох прихопив – на Закарпатті затримали чотирьох порушників кордону

18:48, 25 серпня 2025
На українсько-словацькому рубежі затримано організатора та трьох осіб.
Сам пішов і ще трьох прихопив – на Закарпатті затримали чотирьох порушників кордону
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На українсько-словацькому кордоні прикордонники затримали чотирьох громадян України призовного віку, які намагалися незаконно перетнути кордон. Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Рух невідомих осіб на околиці Ужгорода в напрямку державного кордону зафіксували камери відеоспостереження, а їхнє пересування відстежили за допомогою безпілотника. Для затримання порушників негайно вислали групу реагування відділу прикордонної служби «Ужгород». Під час спроби втечі прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів, зупинивши групу за кілька сотень метрів від кордону.

Оперативники встановили, що один із затриманих був організатором незаконного переправлення. Чоловік, добре орієнтуючись на місцевості поблизу кордону, запропонував свої «послуги» за грошову винагороду. Працюючи на будівництві у Львівській області, він розповідав колегам і знайомим про можливість перетину кордону за плату від $500 до $5000, яку мали сплатити після успішного переправлення. Таким чином він знайшов трьох охочих із Київської, Рівненської та Вінницької областей. Організатор доставив їх на таксі максимально близько до кордону, після чого група вирушила пішки, доки не була затримана.

Організатору загрожує відповідальність за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Трьох інших притягнуть до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Закарпаття прикордонники кордон Словаччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зеленський призначив Євгенія Хмару начальником Центру спеціальних операцій «А» СБУ

Раніше Євгеній Хмара займав посаду начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ.

Судді судів першої інстанції в Україні отримують 105-107 тисяч гривень на місяць — ДСА

У Державній судовій адміністрації порахували середній розмір суддівської винагороди в місцевих судах.

У Верховній Раді пропонують спростити призначення на посади прокурорів окружних прокуратур з числа не прокурорів

Особу, яка не обіймала посаду прокурора до липня 2025 року, можна буде призначити не лише прокурором Офісу Генерального прокурора чи обласної прокуратури, але й до окружної прокуратури – законопроект.

Кабмін уточнив обов’язок звітування командирів через Армія+: службова інформація через веб-портал не передається

Раніше уряд доручив забезпечити щоденне подання командирами звітів про ураження ворога з використанням засобів порталу Армія+, однак тепер вніс зміни до цієї постанови, уточнивши, що службова інформація не передається.

Кабмін «розсекретив» постанову про Резерв+ та об’єднав Армія+ та Резерв+ в єдиний веб-портал

Також постановою Кабміну про веб-портал врегульовано порядок обміну інформацією між реєстрами стосовно призовників та військовозобов’язаних, зокрема, з реєстром платників податків, системою охорони здоров’я, реєстром актів цивільного стану та іншими.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова