Сам пішов і ще трьох прихопив – на Закарпатті затримали чотирьох порушників кордону

На українсько-словацькому рубежі затримано організатора та трьох осіб.

На українсько-словацькому кордоні прикордонники затримали чотирьох громадян України призовного віку, які намагалися незаконно перетнути кордон. Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Рух невідомих осіб на околиці Ужгорода в напрямку державного кордону зафіксували камери відеоспостереження, а їхнє пересування відстежили за допомогою безпілотника. Для затримання порушників негайно вислали групу реагування відділу прикордонної служби «Ужгород». Під час спроби втечі прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів, зупинивши групу за кілька сотень метрів від кордону.

Оперативники встановили, що один із затриманих був організатором незаконного переправлення. Чоловік, добре орієнтуючись на місцевості поблизу кордону, запропонував свої «послуги» за грошову винагороду. Працюючи на будівництві у Львівській області, він розповідав колегам і знайомим про можливість перетину кордону за плату від $500 до $5000, яку мали сплатити після успішного переправлення. Таким чином він знайшов трьох охочих із Київської, Рівненської та Вінницької областей. Організатор доставив їх на таксі максимально близько до кордону, після чого група вирушила пішки, доки не була затримана.

Організатору загрожує відповідальність за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Трьох інших притягнуть до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону).

