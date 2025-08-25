Россия атакует энергетику Украины, чтобы сорвать подготовку к зиме – Зеленский

Прошлой зимой благодаря Норвегии миллион украинских семей имели тепло.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, включая объекты генерации электричества, тепла и добычи природного газа, чтобы затруднить подготовку к зиме. Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве.

«Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме, наносит удары по нашей энергетической инфраструктуре. Причем это касается не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи нашего природного газа. Поэтому мы чрезвычайно ценим помощь, которую Норвегия оказывает Украине именно для закупки газа. Прямо помогает защищать жизнь», – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с Норвегией прошлой зимой по меньшей мере миллион украинских семей имели тепло. «В этом году вызовы также значительны. Уже есть решение Норвегии о поддержке наших закупок газа. И очень рассчитываем на следующие шаги Норвегии», – добавил Президент.

