Росія атакує енергетику України, щоб зірвати підготовку до зими – Зеленський

Минулої зими завдяки Норвегії мільйон українських сімей мали тепло.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія цілеспрямовано завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, включно з об’єктами генерації електрики, тепла та видобутку природного газу, щоб ускладнити підготовку до зими. Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Києві.

«Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими, завдає ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. При чому це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку нашого природного газу. Тому ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку Норвегія надає Україні саме для закупівлі газу. Прямо допомагає захищати життя», – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що завдяки співпраці з Норвегією минулої зими щонайменше мільйон українських сімей мали тепло. «Цього року виклики також значні. Вже є рішення Норвегії щодо підтримки наших закупівель газу. І дуже розраховуємо на наступні кроки Норвегії», – додав Президент.

