Фридрих Мерц рассматривает Урсулу фон дер Ляйен как кандидата на пост президента Германии в 2027 году – Der Spiegel

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассматривает президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в качестве потенциального кандидата на пост федерального президента на выборах 2027 года. Об этом сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel.
По информации издания, фон дер Ляйен вошла в список кандидатов, среди которых также президент Бундестага Юлия Клекнер, министр по делам семьи Карин Прин и президент Баварского парламента Ильзе Айгнер. Der Spiegel отмечает, что кандидатура фон дер Ляйен выглядит привлекательной благодаря ее опыту в Брюсселе, в частности в преодолении таких вызовов, как пандемия COVID-19 и поддержка Украины во время войны. «Ее отставка с должности в Брюсселе не будет восприниматься как неудача. Это станет уникальным достижением: первая женщина-министр обороны, первая президент Еврокомиссии, а возможно, и первая федеральная президент», — пишет издание.
Президентские выборы в Германии состоятся в 2027 году. Главу государства избирают Федеральное собрание, в состав которого входят члены Бундестага и представители федеральных земель.
