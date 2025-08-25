Практика судів
  1. У світі

Фрідріх Мерц розглядає Урсулу фон дер Ляєн як кандидата на посаду президента Німеччини у 2027 році – Der Spiegel

16:45, 25 серпня 2025
За даними німецької газети Der Spiegel, Урсулу фон дер Ляєн нещодавно включили до списку осіб, яких розглядають на виборах, що відбудуться через два роки.
Фрідріх Мерц розглядає Урсулу фон дер Ляєн як кандидата на посаду президента Німеччини у 2027 році – Der Spiegel
Фото: Der Spiegel
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розглядає президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн як потенційного кандидата на посаду федерального президента на виборах 2027 року. Про це повідомив німецький тижневик Der Spiegel.

За інформацією видання, фон дер Ляєн увійшла до списку кандидатів, серед яких також президентка Бундестагу Юлія Клекнер, міністерка у справах сім’ї Карін Прін та президентка Баварського парламенту Ільзе Айгнер. Der Spiegel зазначає, що кандидатура фон дер Ляєн виглядає привабливою завдяки її досвіду в Брюсселі, зокрема у подоланні таких викликів, як пандемія COVID-19 і підтримка України під час війни. «Її відставка з посади в Брюсселі не сприйматиметься як невдача. Це стане унікальним досягненням: перша жінка-міністр оборони, перша президентка Єврокомісії, а можливо, й перша федеральна президентка», – пише видання.

Президентські вибори в Німеччині відбудуться у 2027 році. Главу держави обирають Федеральні збори, до складу яких входять члени Бундестагу та представники федеральних земель.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина Єврокомісія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зеленський призначив Євгенія Хмару начальником Центру спеціальних операцій «А» СБУ

Раніше Євгеній Хмара займав посаду начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ.

Судді судів першої інстанції в Україні отримують 105-107 тисяч гривень на місяць — ДСА

У Державній судовій адміністрації порахували середній розмір суддівської винагороди в місцевих судах.

У Верховній Раді пропонують спростити призначення на посади прокурорів окружних прокуратур з числа не прокурорів

Особу, яка не обіймала посаду прокурора до липня 2025 року, можна буде призначити не лише прокурором Офісу Генерального прокурора чи обласної прокуратури, але й до окружної прокуратури – законопроект.

Кабмін уточнив обов’язок звітування командирів через Армія+: службова інформація через веб-портал не передається

Раніше уряд доручив забезпечити щоденне подання командирами звітів про ураження ворога з використанням засобів порталу Армія+, однак тепер вніс зміни до цієї постанови, уточнивши, що службова інформація не передається.

Кабмін «розсекретив» постанову про Резерв+ та об’єднав Армія+ та Резерв+ в єдиний веб-портал

Також постановою Кабміну про веб-портал врегульовано порядок обміну інформацією між реєстрами стосовно призовників та військовозобов’язаних, зокрема, з реєстром платників податків, системою охорони здоров’я, реєстром актів цивільного стану та іншими.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова