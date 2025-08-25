Фрідріх Мерц розглядає Урсулу фон дер Ляєн як кандидата на посаду президента Німеччини у 2027 році – Der Spiegel

За даними німецької газети Der Spiegel, Урсулу фон дер Ляєн нещодавно включили до списку осіб, яких розглядають на виборах, що відбудуться через два роки.

Фото: Der Spiegel

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розглядає президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн як потенційного кандидата на посаду федерального президента на виборах 2027 року. Про це повідомив німецький тижневик Der Spiegel.

За інформацією видання, фон дер Ляєн увійшла до списку кандидатів, серед яких також президентка Бундестагу Юлія Клекнер, міністерка у справах сім’ї Карін Прін та президентка Баварського парламенту Ільзе Айгнер. Der Spiegel зазначає, що кандидатура фон дер Ляєн виглядає привабливою завдяки її досвіду в Брюсселі, зокрема у подоланні таких викликів, як пандемія COVID-19 і підтримка України під час війни. «Її відставка з посади в Брюсселі не сприйматиметься як невдача. Це стане унікальним досягненням: перша жінка-міністр оборони, перша президентка Єврокомісії, а можливо, й перша федеральна президентка», – пише видання.

Президентські вибори в Німеччині відбудуться у 2027 році. Главу держави обирають Федеральні збори, до складу яких входять члени Бундестагу та представники федеральних земель.

