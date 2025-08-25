ГБР разоблачило директора предприятия за поставку некачественного масла для Нацгвардии

Директор поставляла военным 250 тонн некачественного масла – ГБР начало расследование.

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили директора одного из предприятий, которая организовала поставки некачественного сливочного масла для нужд бойцов Национальной гвардии Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, чиновница заключала договоры на поставку военным частям продукции, не соответствующей установленным стандартам качества. Чтобы получить прибыль, она использовала поддельные гарантийные документы, подтверждающие качество товара. По такой схеме планировалось поставить 250 тонн фальсифицированного масла на сумму в десятки миллионов гривен.

Директору сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельных документов). Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. За содеянное должностному лицу грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

