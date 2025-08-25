Практика судов
  1. В Украине

ГБР разоблачило директора предприятия за поставку некачественного масла для Нацгвардии

18:12, 25 августа 2025
Директор поставляла военным 250 тонн некачественного масла – ГБР начало расследование.
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили директора одного из предприятий, которая организовала поставки некачественного сливочного масла для нужд бойцов Национальной гвардии Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, чиновница заключала договоры на поставку военным частям продукции, не соответствующей установленным стандартам качества. Чтобы получить прибыль, она использовала поддельные гарантийные документы, подтверждающие качество товара. По такой схеме планировалось поставить 250 тонн фальсифицированного масла на сумму в десятки миллионов гривен.

Директору сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельных документов). Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. За содеянное должностному лицу грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций «А» СБУ

Ранее Евгений Хмара занимал должность начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов СБУ.

Судьи судов первой инстанции в Украине получают 105-107 тысяч гривен в месяц — ГСА

В Государственной судебной администрации посчитали средний размер судейского вознаграждения в местных судах.

В Верховной Раде предлагают упростить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур для лиц, не имеющих прокурорского опыта

Лицо, которое не занимало должность прокурора до июля 2025 года, можно будет назначить не только прокурором Офиса Генерального прокурора или областной прокуратуры, но и окружной прокуратуры — законопроект.

Кабмин уточнил обязанность командиров отчитываться через Армия+: служебная информация через веб-портал не передается

Ранее правительство поручило обеспечить ежедневную подачу командирами отчетов о поражении врага с использованием средств портала Армия+, однако теперь внесло изменения в это постановление, уточнив, что служебная информация не передается.

Кабмин «рассекретил» постановление о Резерв+ и объединил Армия+ и Резерв+ в единый веб-портал

Также постановлением Кабмина о веб-портале урегулирован порядок обмена информацией между реестрами относительно призывников и военнообязанных, в частности, с реестром налогоплательщиков, системой здравоохранения, реестром актов гражданского состояния и другими.

