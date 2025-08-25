Практика судів
ДБР викрило директорку підприємства за постачання неякісного масла для Нацгвардії

18:12, 25 серпня 2025
Директорка постачала військовим 250 тонн неякісного масла – ДБР розпочало розслідування.
Співробітники Державного бюро розслідувань викрили директорку одного з підприємств, яка організувала постачання неякісного вершкового масла для потреб бійців Національної гвардії України. Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, посадовиця укладала договори на постачання військовим частинам продукції, що не відповідала встановленим стандартам якості. Щоб отримати прибуток, вона використовувала підроблені гарантійні документи, які підтверджували якість товару. За такою схемою планувалося поставити 250 тонн фальсифікованого масла на суму в десятки мільйонів гривень.

Директорці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) та ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підроблених документів). Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. За скоєне посадовиці загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

