Арест имущества и средств в пределах суммы заявленных требований не создает двойного обеспечения иска и дисбаланса интересов сторон — КГС ВС

Истица просила наложить арест на денежные средства, а также движимое и недвижимое имущество ответчиков в пределах суммы будущих исковых требований.

Денежные средства являются разновидностью имущества согласно гл. 13 Гражданского кодекса Украины, поэтому одновременное наложение ареста на движимое, недвижимое имущество и денежные средства в пределах суммы иска не является двойным обеспечением иска. Такая мера обеспечения иска является обоснованной при наличии реальной угрозы неисполнения или затруднения исполнения возможного судебного решения о удовлетворении иска.

К таким выводам пришёл Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда.

В рассматриваемом деле истица обратилась в суд с заявлением о обеспечении иска до подачи искового заявления путём наложения ареста на денежные средства, недвижимое и движимое имущество ответчиков в пределах заявленной суммы иска.

Суд первой инстанции удовлетворил заявление, наложив арест на имущество и счета ответчиков в пределах суммы исковых требований, подлежащей взысканию. Апелляционный суд отменил определение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении заявления, указав, в частности, на то, что наложение ареста как на денежные средства, так и на имущество ответчиков приведёт к двойному обеспечению исковых требований, что также противоречит требованиям закона относительно соразмерности мер обеспечения иска заявленным исковым требованиям.

КГС ВС отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе определение суда первой инстанции.

Согласно частям 1 и 2 статьи 149 ГПК Украины, суд по заявлению участника дела имеет право применить предусмотренные ст. 150 настоящего Кодекса меры обеспечения иска. Обеспечение иска допускается как до подачи иска, так и на любой стадии рассмотрения дела, если непринятие таких мер может существенно затруднить или сделать невозможным исполнение судебного решения, либо эффективную защиту, либо восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца, за защитой которых он обратился или намерен обратиться в суд.

В пункте 1 части 1 статьи 150 ГПК Украины указано, что иск обеспечивается, в частности, наложением ареста на имущество и (или) денежные средства, которые принадлежат ответчику или подлежат передаче либо выплате ему и находятся у него или у других лиц.Цель обеспечения иска — принятие судом, в производстве которого находится дело, мер по защите материально-правовых интересов истца от возможных

недобросовестных действий со стороны ответчика с целью обеспечения истцу реального и эффективного исполнения судебного решения, если оно будет принято в его пользу, в том числе для предотвращения потенциальных затруднений при дальнейшем исполнении такого решения.

КГС ВС отметил, что арест денежных средств и имущества ответчиков в пределах суммы иска не является двойным или чрезмерным обеспечением, поскольку денежные средства — это часть имущества ответчика, а не отдельный вид обеспечения.

Установив, что между сторонами действительно возник спор и существует реальная угроза неисполнения или затруднения исполнения возможного судебного решения о удовлетворении иска, выяснив объём исковых требований, суд первой инстанции пришёл к обоснованному выводу, что избранный истицей способ обеспечения иска в виде наложения ареста на движимое и недвижимое имущество, а также на денежные средства ответчиков может обеспечить фактическое исполнение судебного решения в случае удовлетворения иска, и правильно установил наличие правовых оснований для обеспечения иска в предложенный истицей способ, поскольку такая мера будет соразмерна исковому требованию.

Процессуальный закон не запрещает одновременное применение нескольких видов обеспечения иска при условии, что они не превышают объём заявленных требований и не нарушают баланс интересов сторон.

