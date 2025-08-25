Практика судов
Пенсии осенью-2025 – кто и какие надбавки получит

19:24, 25 августа 2025
Пенсионеры могут рассчитывать на возрастные прибавки.
Хотя осенью 2025 года всеобщее повышение пенсий из-за индексации не предусмотрено, некоторые группы украинских пенсионеров все же смогут рассчитывать на увеличение ежемесячных выплат.

Для пожилых людей предусмотрено автоматическое начисление дополнительных выплат.

Размер доплат зависит от возрастной категории:

  • от 70 до 74 лет - 300 грн ежемесячно;
  • от 75 до 79 лет - 456 грн;
  • 80 лет и старше – 570 грн.

Эти надбавки выплачиваются только тем, у кого ежемесячная пенсия не превышает 10340,35 грн. Суммы добавляются в пенсию и поступают ежемесячно.

Поддержка для одиноких стариков

Дополнительную финансовую помощь могут получить одинокие пенсионеры, которые из-за почтенного возраста или проблем со здоровьем нуждаются в постороннем уходе. Выплата регламентируется нормативами социальной защиты лиц, не имеющих пенсионного обеспечения или лиц с инвалидностью.

Помощь могут получить:

граждане старше 80 лет; не проживающие с другими лицами;

при наличии медицинского заключения о необходимости ухода.

Размер такой помощи — 40% от прожиточного минимума, что на сегодняшний день составляет 944,40 грн ежемесячно.

