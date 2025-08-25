Пенсии осенью-2025 – кто и какие надбавки получит

Хотя осенью 2025 года всеобщее повышение пенсий из-за индексации не предусмотрено, некоторые группы украинских пенсионеров все же смогут рассчитывать на увеличение ежемесячных выплат.
Для пожилых людей предусмотрено автоматическое начисление дополнительных выплат.
Размер доплат зависит от возрастной категории:
Эти надбавки выплачиваются только тем, у кого ежемесячная пенсия не превышает 10340,35 грн. Суммы добавляются в пенсию и поступают ежемесячно.
Поддержка для одиноких стариков
Дополнительную финансовую помощь могут получить одинокие пенсионеры, которые из-за почтенного возраста или проблем со здоровьем нуждаются в постороннем уходе. Выплата регламентируется нормативами социальной защиты лиц, не имеющих пенсионного обеспечения или лиц с инвалидностью.
Помощь могут получить:
граждане старше 80 лет; не проживающие с другими лицами;
при наличии медицинского заключения о необходимости ухода.
Размер такой помощи — 40% от прожиточного минимума, что на сегодняшний день составляет 944,40 грн ежемесячно.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.