Пенсії восени-2025 — хто та які надбавки отримає

19:24, 25 серпня 2025
Пенсіонери можуть розраховувати на вікові надбавки.
Хоча восени 2025 року загального підвищення пенсій через індексацію не передбачено, деякі групи українських пенсіонерів все ж зможуть розраховувати на збільшення щомісячних виплат.

Для осіб похилого віку передбачено автоматичне нарахування додаткових виплат.

Розмір доплат залежить від вікової категорії:

від 70 до 74 років — 300 грн щомісяця;

від 75 до 79 років — 456 грн;

80 років і більше — 570 грн.

Ці надбавки виплачуються тільки тим, у кого щомісячна пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Суми додаються до наявної пенсії та надходять щомісяця.

Підтримка для одиноких людей похилого віку

Додаткову фінансову допомогу можуть отримати самотні пенсіонери, які через поважний вік або проблеми зі здоров’ям потребують стороннього догляду. Виплата регламентується нормативами соціального захисту осіб, які не мають пенсійного забезпечення або є особами з інвалідністю.

Допомогу можуть отримати:

  • громадяни віком понад 80 років;ті, хто не проживає з іншими особами;
  • за наявності медичного висновку про потребу у догляді.

Розмір такої допомоги — 40% від прожиткового мінімуму, що на сьогодні становить 944,40 грн щомісяця.

