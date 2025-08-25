Зеленский назначил Посла Украины в Норвегии Алексея Гавриша Послом в Исландии по совместительству

Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Норвегии Алексея Гавриша послом Украины в Исландии по совместительству. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Норвегия Гавриша Алексея Петровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Исландии по совместительству", - говорится в тексте указа Президента.
Напомним, в начале июля 2022 года Зеленский уволил Вячеслава Яцюка с должности посла Украины в Норвегии и 7 апреля 2025-го назначил на этот пост Гавриша. В тот же день он уволил Ольгу Диброву с должности диппредставительницы Украины в Финляндии и с должности посла Украины в Исландии по совместительству.
