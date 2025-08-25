Практика судов
Зеленский назначил Посла Украины в Норвегии Алексея Гавриша Послом в Исландии по совместительству

19:17, 25 августа 2025
Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Гавриша Послом Украины в Исландии.
Зеленский назначил Посла Украины в Норвегии Алексея Гавриша Послом в Исландии по совместительству
Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Норвегии Алексея Гавриша послом Украины в Исландии по совместительству. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Норвегия Гавриша Алексея Петровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Исландии по совместительству", - говорится в тексте указа Президента.

Напомним, в начале июля 2022 года Зеленский уволил Вячеслава Яцюка с должности посла Украины в Норвегии и 7 апреля 2025-го назначил на этот пост Гавриша. В тот же день он уволил Ольгу Диброву с должности диппредставительницы Украины в Финляндии и с должности посла Украины в Исландии по совместительству.

