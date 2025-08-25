Зеленський призначив Посла України в Норвегії Олексія Гавриша Послом в Ісландії за сумісництвом

Володимир Зеленський своїм указом призначив Олексія Гавриша Послом України в Ісландії.

Президент Володимир Зеленський призначив посла України в Норвегії Олексія Гавриша послом України в Ісландії за сумісництвом. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити надзвичайного і повноважного Посла України у Королівстві Норвегія Гавриша Олексія Петровича надзвичайним і повноважним послом України в Ісландії за сумісництвом", – йдеться в тексті указу президента.

Нагадаємо, на початку липня 2022 року Зеленський звільнив В’ячеслава Яцюка з посади посла України в Норвегії та 7 квітня 2025-го призначив на цю посаду Гавриша. Того ж дня він звільнив Ольгу Діброву з посади диппредставниці України у Фінляндії та з посади посла України в Ісландії за сумісництвом.

