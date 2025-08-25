Украина ведет консультации с Польшей по финансированию Starlink — Минцифра

Как стало известно, продолжаются консультации с польским правительством о плате за подписку Starlink для Украины.

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что в настоящее время продолжаются консультации с польским правительством по финансированию подписки Starlink для Украины. Об этом сообщает Суспильне.

Текущая проплата заканчивается 1 октября.

Напомним, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что власти Польши не смогут оказывать помощь с финансированием спутникового интернета Starlink для Украины из-за вето, которое наложил президент Кароль Навроцкий на закон о продлении помощи и специальном статусе для украинских беженцев.

Гавковский считает, что данное решение является "подарком" для российских войск. Он напомнил, что украинские военные регулярно используют Starlink.

Напомним, что президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон, предусматривающий социальные выплаты и бесплатное медицинское обеспечение неработающим украинцам.

