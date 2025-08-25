Польша не сможет платить за Starlink для Украины из-за вето Навроцкого, — польский министр цифровизации

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Польша не сможет платить за интернет Starlink для Украины.

Власти Польши не смогут предоставлять помощь с финансированием спутникового интернета Starlink для Украины из-за вето, которое наложил президент Кароль Навроцкий на закон о продлении помощи и специального статуса для украинских беженцев. Об этом заявил министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский.

«Кароль Навроцкий своим решением отключает Интернет в Украине, потому что де-факто это означает его решение относительно закона о помощи гражданам Украины. Это конец Интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине. Я не могу представить лучшего подарка для войск Путина, чем отключение Украины от Интернета», - заявил Гавковский.

Также он добавил, что под угрозой также хранение данных украинского правительства на защищенных серверах.

Напомним, что президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предусматривающий социальные выплаты и бесплатное медицинское обеспечение неработающим украинцам.

