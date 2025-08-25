Практика судов
Президент Польши ветировал закон о социальных выплатах и медицинском обеспечении для неработающих украинцев

13:02, 25 августа 2025
В частности, он требует ограничить помощь по программе выплат на детей 800+ и медицинское страхование для нетрудоустроенных украинцев.
Президент Польши ветировал закон о социальных выплатах и медицинском обеспечении для неработающих украинцев
Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предусматривающий социальные выплаты и бесплатное медицинское обеспечение неработающим украинцам. Об этом сообщает Wydarzenia.

Он заявил, что социальные выплаты и медицинская помощь должны предоставляться только тем, кто работает в Польше.

Объясняя своё решение, Навроцкий подчеркнул необходимость «социальной справедливости»: «Поляки в своём государстве должны быть как минимум на одном уровне с нашими гостями из Украины. Это принципиальный вопрос, поэтому я не подписал закон в такой редакции».

Речь идет, в частности, о выплате 800 злотых на каждого ребенка. Этот закон нужно продлевать каждые полгода.

«Мы и далее являемся народом, открытым для помощи и принятия украинских беженцев. И это не изменится. В то же время за 3,5 года ситуация принципиально изменилась. Законодательство должно быть скорректировано. Все политические группы декларируют, что "800+" положено только тем гражданам, которые работают. Закон, который лег на мой стол, не исполняет этого требования, а я своего мнения не меняю и убежден, что "800+" положено только тем украинцам, которые работают. То же касается и медицинского обеспечения. Получается так, что граждане Украины, которые не платят отчисления в Фонд здравоохранения, находятся в привилегированном положении по отношению к гражданам Польши. Поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде», - заявил Кароль Навроцкий на брифинге.

Навроцкий сообщил, что подал собственный проект закона и призвал правительство и парламентские партии поработать над ним в течение двух недель.

В документе, по его словам, предусмотрено:

  • новые правила предоставления гражданства не только украинцам, но и иностранцам из других регионов;
  • продление срока получения гражданства с 3 до 10 лет;
  • ужесточение наказания за незаконное пересечение границы — до 5 лет лишения свободы.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
