Президент Польщі ветував закон про соцвиплати та медичне забезпечення для непрацюючих українців

Зокрема, він вимагає обмежити допомогу за програмою виплат на дітей «800+» та медичне страхування для непрацевлаштованих українців.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, що надає соцвиплати та безкоштовне медичне забезпечення непрацюючим українцям. Про це повідомляє Wydarzenia.

Він заявив, що соціальні виплати та медична допомога мають надаватися лише тим, хто працює в Польщі.

Пояснюючи своє рішення, Навроцький наголосив на необхідності «соціальної справедливості»: «Поляки у власній державі повинні бути щонайменше на рівні з нашими гостями з України. Це принципове питання, тому я не підписав закон у такій редакції».

Йдеться, зокрема, про виплату 800 злотих на кожну дитину. Цей закон потрібно продовжувати кожні пів року.

«Ми й надалі залишаємося народом, відкритим до допомоги та прийняття українських біженців. І це не зміниться. Водночас за 3,5 року ситуація кардинально змінилася. Законодавство має бути скориговане. Усі політичні сили декларують, що “800+” належить лише тим громадянам, які працюють. Закон, що опинився на моєму столі, цього не передбачає, а я своєї думки не змінюю і переконаний, що “800+” належить тільки тим українцям, які працюють. Те саме стосується й медичного забезпечення. Виходить так, що громадяни України, які не роблять відрахувань до Фонду охорони здоров’я, перебувають у привілейованому становищі порівняно з громадянами Польщі. Тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді», — заявив Кароль Навроцький на брифінгу.

Навроцький повідомив, що подав власний проект закону й закликав уряд та парламентські партії попрацювати над ним протягом двох тижнів.

У документі, за його словами, передбачено:

нові правила надання громадянства не лише українцям, а й іноземцям з інших регіонів;

подовження строку отримання громадянства з 3 до 10 років;

посилення покарання за незаконний перетин кордону — до 5 років ув’язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.