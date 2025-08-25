Польща не зможе платити за Starlink для України через вето Навроцького, — польський міністр цифровізації

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Польща не зможе платити за інтернет Starlink для України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Влада Польщі не зможе надавати допомогу з фінансуванням супутникового інтернету Starlink для України через вето, яке наклав президент Кароль Навроцький на закон про продовження допомоги та спеціального статусу для українських біженців. Про це заявив міністр цифровізації країни Кшиштоф Гавковський.

"Кароль Навроцький своїм рішенням відключає Інтернет в Україні, тому що де-факто це означає його рішення щодо закону про допомогу громадянам України. Це кінець Інтернету Starlink, який Польща надає Україні, що воює. Я не можу уявити кращого подарунку для військ Путіна, ніж відключення України від Інтернету", - заявив Гавковський.

Також він додав, що під загрозою також збереження даних українського уряду на захищених серверах.

Нагадаємо, що президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який передбачає соціальні виплати та безкоштовне медичне забезпечення непрацюючим українцям.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.