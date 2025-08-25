Україна веде консультації з Польщею щодо фінансування Starlink — Мінцифра

Як стало відомо, наразі тривають консультації з польським урядом щодо плати за підписку Starlink для України.

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що наразі тривають консультації з польським урядом щодо фінансування підписки Starlink для України. Про це інформує Суспільне.

Поточна проплата закінчується 1 жовтня.

Нагадаємо, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що влада Польщі не зможе надавати допомогу з фінансуванням супутникового інтернету Starlink для України через вето, яке наклав президент Кароль Навроцький на закон про продовження допомоги та спеціального статусу для українських біженців.

Гавковський вважає, що це рішення є "подарунком" для російських військ. Він нагадав, що українські військові регулярно використовують Starlink.

Нагадаємо, що президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який передбачає соціальні виплати та безкоштовне медичне забезпечення непрацюючим українцям.

