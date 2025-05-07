У Ватикані починаються вибори нового Папи Римського – що означає дим із труби

У Ватикані стартував конклав за участю 133 кардиналів з усього світу — вже незабаром світ дізнається ім’я нового Папи Римського.

Джерело фото: Alamy

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133 кардинали з усього світу зібралися в Римі 7 травня, щоб узяти участь у конклаві, на якому буде обрано нового понтифіка після смерті Папи Франциска, який помер у великодній понеділок, 21 квітня.

Історія показує, що конклави можуть тривати від кількох днів до місяців — усе залежить від ступеня розбіжностей серед кардиналів. Однак за останні десятиліття цей процес став значно коротшим: попередні вибори у 2005 і 2013 роках завершилися всього за два дні.

Цей конклав — найбільший в історії. У ньому беруть участь 133 кардинали, тоді як усього Колегія налічує 252 члени. Право голосу мають лише кардинали, молодші за 80 років — таких 135, але двоє не змогли бути присутніми через стан здоров’я.

Наймолодшим учасником став 45-річний єпископ із Мельбурна українського походження — Микола Бичок.

Вранці кардинали відслужили месу в соборі Святого Петра, після чого урочистою процесією вирушили до Сикстинської капели, де проходитиме таємне голосування. На час конклаву весь зв’язок учасників із зовнішнім світом буде перервано. Про обрання нового Папи сповістить білий дим із труби капели. Якщо ж за підсумками першого дня над Ватиканом підніметься чорний дим, це означатиме, що кардинали поки не дійшли згоди.

Перед початком конклаву кожен кардинал склав присягу на Євангелії зберігати в таємниці все, що пов’язано з виборами понтифіка. Те саме вимагається і від усіх, хто не є учасником голосування, але пов’язаний із процесом — зокрема лікарів та обслуговуючого персоналу.

Перше голосування відбудеться ввечері 7 травня. Якщо Папу не буде обрано в перший день, кардинали вирушать на вечерю до гостьового будинку Domus Santa Marta поруч із собором Святого Петра.

Для обрання нового понтифіка необхідна кваліфікована більшість: дві третини плюс один голос. Як правило, вже після першого туру стає зрозуміло, хто входить до числа основних претендентів.

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