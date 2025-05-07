Практика судів
  1. У світі

У Ватикані починаються вибори нового Папи Римського – що означає дим із труби

19:14, 7 травня 2025
У Ватикані стартував конклав за участю 133 кардиналів з усього світу — вже незабаром світ дізнається ім’я нового Папи Римського.
У Ватикані починаються вибори нового Папи Римського – що означає дим із труби
Джерело фото: Alamy
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

133 кардинали з усього світу зібралися в Римі 7 травня, щоб узяти участь у конклаві, на якому буде обрано нового понтифіка після смерті Папи Франциска, який помер у великодній понеділок, 21 квітня.

Історія показує, що конклави можуть тривати від кількох днів до місяців — усе залежить від ступеня розбіжностей серед кардиналів. Однак за останні десятиліття цей процес став значно коротшим: попередні вибори у 2005 і 2013 роках завершилися всього за два дні.

Цей конклав — найбільший в історії. У ньому беруть участь 133 кардинали, тоді як усього Колегія налічує 252 члени. Право голосу мають лише кардинали, молодші за 80 років — таких 135, але двоє не змогли бути присутніми через стан здоров’я.

Наймолодшим учасником став 45-річний єпископ із Мельбурна українського походження — Микола Бичок.

Вранці кардинали відслужили месу в соборі Святого Петра, після чого урочистою процесією вирушили до Сикстинської капели, де проходитиме таємне голосування. На час конклаву весь зв’язок учасників із зовнішнім світом буде перервано. Про обрання нового Папи сповістить білий дим із труби капели. Якщо ж за підсумками першого дня над Ватиканом підніметься чорний дим, це означатиме, що кардинали поки не дійшли згоди.

Перед початком конклаву кожен кардинал склав присягу на Євангелії зберігати в таємниці все, що пов’язано з виборами понтифіка. Те саме вимагається і від усіх, хто не є учасником голосування, але пов’язаний із процесом — зокрема лікарів та обслуговуючого персоналу.

Перше голосування відбудеться ввечері 7 травня. Якщо Папу не буде обрано в перший день, кардинали вирушать на вечерю до гостьового будинку Domus Santa Marta поруч із собором Святого Петра.

Для обрання нового понтифіка необхідна кваліфікована більшість: дві третини плюс один голос. Як правило, вже після першого туру стає зрозуміло, хто входить до числа основних претендентів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

Ватикан

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд змінив перелік документів для надання відстрочки від призову багатодітним батькам

Уточнено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку для військовозобов’язаних, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Кабмін розширив перелік документів для отримання відстрочки чоловіками, зайнятими постійним доглядом за хворою дитиною чи матір’ю

Військовозобов’язані, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною чи своїми батьком або матір’ю, для отримання відстрочки повинні будуть надати документи про отримання компенсації на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою постійного догляду.

Аудитори констатували, що витік інформації є хронічною проблемою для НАБУ

Як зазначити аудитори НАБУ, витік інформації підриває довіру громадськості до інституцій, незалежно від того, чи відбувається витік з незаконною метою чи з нібито благородною метою, наприклад, надання інформації журналісту-розслідувачу.

Учасник процесу жбурнув судді в обличчя стос паперу та атакував секретаря судового засідання

Суддя попросила Вищу раду правосуддя захистити її та відреагувати на інцидент.

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення, отримана іноземцем у спадщину та не відчужена ним протягом року, підлягає конфіскації – Верховний Суд

У цій справі громадянка РФ не відчужила земельну ділянку вчасно, тому її право власності припиняється, а ділянка підлягає конфіскації, зазначив Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду