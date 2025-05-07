В Ватикане начинаются выборы нового Папы Римского – что значит дым из трубы

В Ватикане стартовал исторический конклав с участием 133 кардиналов со всего мира — уже в скором времени мир узнает имя нового Папы Римского.

Источник фото: Alamy

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

133 кардинала со всего мира собрались в Риме 7 мая, чтобы принять участие в конклаве, на котором будет избран новый понтифик после смерти Папы Франциска, скончавшегося в пасхальный понедельник, 21 апреля.

История показывает, что конклавы могут длиться от нескольких дней до месяцев — все зависит от степени разногласий среди кардиналов. Однако в последние десятилетия процесс стал заметно короче: предыдущие выборы в 2005 и 2013 годах завершились всего за два дня.

Этот конклав — крупнейший в истории. В нем участвуют 133 кардинала, тогда как всего Коллегия насчитывает 252 члена. Право голосовать имеют только кардиналы младше 80 лет — таких 135, но двое не смогли присутствовать по состоянию здоровья.

Самым молодым участником стал 45-летний епископ из Мельбурна украинского происхождения — Николай Бычок.

Утром кардиналы отслужили мессу в соборе Святого Петра, после чего торжественной процессией направились в Сикстинскую капеллу, где будет проходить тайное голосование. На время конклава вся связь с внешним миром для участников прерывается. Об избрании нового Папы возвестит белый дым из трубы капеллы. Если же по итогам первого дня над Ватиканом поднимется черный дым, значит, кардиналы пока не достигли консенсуса.

Перед началом конклава каждый кардинал дал присягу на Евангелии хранить в тайне все, что связано с выборами понтифика. Того же требуют от всех, кто не является участником голосования, но связан с процессом — включая врачей и обслуживающий персонал.

Первое голосование состоится вечером 7 мая. Если Папа не будет избран в первый день, кардиналы отправятся на ужин в гостевой дом Domus Santa Marta рядом с собором Святого Петра.

Для избрания нового понтифика необходимо квалифицированное большинство: две трети плюс один голос. Как правило, уже после первого тура становится ясно, кто входит в число основных претендентов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.