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Советница по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева поддержала срочную службу для женщин

18:44, 7 мая 2025
Советница по гендерным вопросам ВСУ заявила, что поддерживает идею срочной службы для женщин, но считает, что украинское общество готово к их мобилизации.
Советница по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева поддержала срочную службу для женщин
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Советница по гендерным вопросам Вооруженных Сил Украины Оксана Григорьева заявила, что поддерживает идею срочной службы, к которой будут привлекаться женщины. В то же время она считает, что украинское общество не готово к мобилизации женщин.

Об этом Оксана Григорьева сказала во время конференции «Война женского рода», сообщает hromadske.

«Я, например, за то, чтобы восстановить срочную службу. Пусть эти девушки проходят обучение даже за границей. Здесь нам поможет НАТО. Но их нужно готовить», — отметила она.

Оксана Григорьева при этом добавила, что считает украинское общество не готовым к принудительной мобилизации женщин.

«Будет очень много протестов. У нас очень много разных женских движений — политических, правозащитных и так далее, — но у нас нет ни одного движения за мобилизацию женщин», — подчеркнула Григорьева.

Оксану Григорьеву назначили первой советницей по гендерным вопросам ВСУ в марте 2025 года.

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