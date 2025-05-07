Андрей Ермак провел первую встречу с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис

Андрей Ермак обсудил с Джули Дэвис поддержку Украины и соглашение об Инвестиционном фонде восстановления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис и поздравил ее с началом дипломатической миссии.

В ходе беседы Ермак выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и американскому народу за стабильную поддержку Украины, а также отметил роль дипломатических усилий президента США Дональда Трампа.

Он проинформировал о содержательных встречах с представителями администрации США, которые состоялись в Париже и Лондоне, и подчеркнул важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Особое внимание Ермак уделил вопросу достижения полного и безусловного прекращения огня — как первого шага к началу переговоров для установления справедливого и устойчивого мира.

Также он приветствовал недавнее решение Госдепартамента США о возможной продаже Украине пакета услуг по подготовке пилотов и техническому обслуживанию самолетов F-16.

Отдельно было отмечено значение подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления. Он указал, что Верховная Рада Украины готовится к его ратификации на этой неделе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.