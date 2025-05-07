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Андрій Єрмак провів першу зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс

18:38, 7 травня 2025
Андрій Єрмак обговорив із Джулі Девіс підтримку України та угоду про Інвестиційний фонд відбудови.
Андрій Єрмак провів першу зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс
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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс та привітав її з початком дипломатичної місії.

У ході розмови Єрмак висловив подяку Сполученим Штатам Америки та американському народові за стабільну підтримку України, а також відзначив роль дипломатичних зусиль президента США Дональда Трампа.

Він поінформував про змістовні зустрічі з представниками адміністрації США, що відбулися в Парижі та Лондоні, й підкреслив важливість подальшого розвитку двосторонньої співпраці.

Особливу увагу Єрмак приділив питанню досягнення повного та безумовного припинення вогню — як першого кроку до початку переговорів задля встановлення справедливого та тривалого миру.

Також він привітав нещодавнє рішення Держдепартаменту США щодо можливого продажу Україні пакету послуг з підготовки пілотів і технічного обслуговування літаків F-16.

Окремо було відзначено важливість підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови. Він зазначив, що Верховна Рада України готується до її ратифікації цього тижня.

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США офіс президента Андрій Єрмак

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